Moringa : l’arbre miracle à l’île Maurice

A l’Université de Maurice, des recherches ont été effectués sur le moringa oleifera. Elles ont trait à l’évaluation des effets phytochimiques, biologiques et cliniques Les premières conclusions sont connues selon Dr Vidushi Neergheen-Bhujun – enseignante et chercheuse :

« Les feuilles sont la partie les plus riches en vitamin notamment b c a e qui sont de tres bon antioxdants, en acid gras l’ omega 3, les acides aminés, les minéraux comme le potassium, le magnésium le fer et aussi le célénium. Les feuilles sont aussi riches en protéines. 100 g de feuilles nous donne deux fois plus de protéines et de calcium qu’une tasse de lait ; deux fois plus de vitamin C qu’une orange et autant de potassium qu’une banane par exemple. »

De nos jours, le moringa est très présent dans la cosmétologie et la pharmacologie . Les graines et les fleurs ont aussi plusieurs bienfaits.

« Les graines aident à diminuer les douleurs d’articulations d’origines rhumatismales. Certaines personnes consomment les fleurs qui ont un effet aphrodisiaque. Pour le gente féminin, il a un effet contre les perles blanches. Les fleurs agissent aussi sur le flux de la bile, c’est-à-dire il aide à fluidifier et améliorer la circulation de la bile afin d’améliorer la digestion » précise le naturopathe Imran Abdool.

Le moringa est un arbre qui renferme dans ses gènes de nombreuses vertus pour le corps humain. Cultivé ou à l’état sauvage, il fait aussi partie de la tradition culinaire de l’île Maurice.