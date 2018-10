Francophonie : le Canada promet de ne pas soutenir la candidature de Michaëlle Jean

Louise Mushikiwabo pourrait facilement battre son adversaire dans la course au secrétariat général de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). La secrétaire générale sortante vient d‘être délaissée par son propre pays, le Canada.

C’est ce qu’on appelle être rejeté par les siens. Et c’est ce que vient de vivre Michaëlle Jean secrétaire générale sortante de l’OIF. Son pays le Canada lui a retiré ce 9 octobre, son appui dans cette course au secrétariat général de l’institution.

« Le Canada est prêt à se rallier au consensus, comme le veut la façon de faire en Francophonie », a indiqué mardi soir Jeremy Ghio, l’attaché de presse de la ministre canadienne de la Francophonie, Mélanie Joly, dans un e-mail adressé à des médias.

Parmi ces médias, le quotidien pro-gouvernemental rwandais « The New Times Rwanda » qui venait de la partager sur sa page Twitter. « Louise Mushikiwabo en passe d‘être élue secrétaire générale de l’OIF après que le Canada a retiré son soutien à sa concitoyenne Michaëlle Jean », a écrit l’organe.