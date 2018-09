Nelson Mandela : une légende à l'honneur de la 73e Assemblée générale de l'ONU

Une statue de Nelson Mandela, le poing levé vers le ciel, sera dévoilée à l’ouverture de la 73e Assemblée générale des Nations unies, ce lundi à New York. Un honneur rendu à la légende sud-africaine et figure de la lutte contre l’apartheid par l’ONU qui a décidé de lui consacrer la décennie 2019-2028.

Le long chemin de Nelson Mandela vers la liberté, ses combats et ses idées laissées à la postérité. Tout un héritage que compte s’approprier les Nations unies dont la 73e Assemblée se penchera à partir de ce lundi sur les guerres dans le monde, la pauvreté, les maladies, la migration ou encore le changement climatique.

Mais déjà, ce lundi, un “sommet Nelson Mandela pour une paix globale” au cours duquel devraient intervenir le président de la commission de l’Union africaine, Moussa Faki ou encore le président sud-africain Cyril Ramaphosa se tiendra à l’ouverture de l’AG.

L’Afrique du Sud en exemple

La déclaration finale met en lumière les qualités personnelles de Nelson Mandela, un géant moral dont la détermination et la générosité d’esprit ; “l’humilité, le pardon et la compassion” ont fait de lui un humanitaire transcendant. Le texte lie dès lors ces valeurs morales aux objectifs de l’ONU et appelle les dirigeants du monde entier à “rendre l’impossible possible” et à “redoubler d’efforts pour poursuivre la paix et la sécurité internationales, le développement et les droits de l’homme”.

Outre la célébration du centenaire de naissance de Nelson Mandela qui se tient cette année, c’est aussi à un éloge d’une Afrique du Sud réunifiée, et débarrassée de son programme nucléaire que l’ONU se livre, comme le souligne la déclaration.

Bien que ces dernières années le pays se soit englué dans une vague de scandales ternissant l’héritage de Mandela, des experts estiment que la lucarne faite par l’ONU est une nouvelle chance pour la nation arc-en-ciel.