Éthiopie : un comité inclusif chargé de consolider la paix

Le gouvernement éthiopien sous l’impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed a mis en place ce mardi 28 août un comité chargé de superviser la mise en œuvre des accords de paix conclus avec des partis de l’opposition.

L’annonce a été faite ce mardi 28 août par le cabinet du Premier ministre éthiopien. « L’accord couvre le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants. Le Premier ministre Abiy a nommé Tesfaye Yegezu pour diriger le bureau du projet chargé du bureau », a lu en partie un tweet du chef de cabinet.

Le comité sera composé des représentants de différents partis d’opposition et du pouvoir pour une tâche précise : superviser la mise en œuvre d’un accord de paix conclu avec ces partis.

The gov’t of #Ethiopia had reached an agreement with key opposition parties. The agreement covers disarmament, demobilization & reintegration of former fighters. PM Abiy appointed Tesfaye Yegezu to lead the Project Office (under the PM’s Office) tasked to coordinate this effort.