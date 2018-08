Éthiopie : au moins 13 morts dans des violences dans l'Oromia

Près de 13 personnes suposées être membres de l’ethnie somalie ont péri des suites des violences enregistrées ce mardi 28 août dans la région de l’Oromia à l’est. L’armée accusée de négligence. Quitte à saborder les efforts de paix du Premier ministre Abiy Ahmed.

La région de l’Oromia de nouveau rattrapée par le démon de la violence. La communauté somalie vivant dans cette région de l’est de l‘Éthiopie ont été la cible de deux attaques hier, particulièrement dans les zones de Babile, Chinaksen et Tulli Guled.

Selon des populations somalies citées par des journalistes dont Harun Maruf de la Voix de l’Amérique, ces attaques auraient été perpétrées par des miliciens oromo. Harun Maruf ajoute que sept membres d’une même famille ont perdu la vie lors de ces attaques.

Reports from Ethiopia say at least nine ethnic Somalis have been killed in new attacks in Tulli-Guled area during past few hours. Somalis blame armed ethnic Oromo men for the killings. The Ethiopian Govt have struggled to contain communal violence between the Oromo and Somalis.