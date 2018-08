Ouganda : libération sous caution du député et chanteur Bobi Wine

Inculpé de “trahison”, le député ougandais Robert Kyagulanyi pourrait bientôt recouvrir la liberté. Un tribunal de la ville de Gulu, dans le nord du pays, lui a accordé ce lundi une libération sous caution.

Bobi Wine – Robert Kyagulanyi de son vrai nom – avait été arrêté au même titre que 33 co-accusés à la suite d’un incident à Arua (nord) au cours duquel des pierres avaient été jetées sur la voiture du président ougandais Yoweri Museveni, venu soutenir le candidat de son camp à une élection partielle.

Lundi, le juge Stephen Mubiru, président un tribunal à Gulu (nord), a accordé la libération sous caution à M. Kyagulanyi et certains de ses co-accusés, dont deux députés d’opposition.

Lors de ses comparutions ces dernières semaines, Robert Kyagulanyi a semblé affaibli, utilisant parfois des béquilles pour se déplacer. Sa famille et ses avocats affirment qu’il a été battu et torturé en détention, des accusations rejetées par les autorités.

Peu après l’audience, M. Kyagulanyi a été vu dans une ambulance garée devant le tribunal. Les accusés devront à nouveau comparaître le 30 août.

My brother physically incapacitated for now but spiritually strong Babylon #FreeBobiWine NOW! pic.twitter.com/uyPt9D7Nyd

