Nigeria : un journaliste détenu pour avoir refusé de divulguer ses sources

Pour des journalistes nigérians, l’arrestation de Samuel Ogundipe est arbitraire. Ils exigent ainsi la libération de l’agent du journal Premium Times.

Le monde journalistique très remonté contre les autorités nigérianes. À cause notamment du maintien en détention de Samuel Ogundipe.

Selon des informations, le reporter du journal privé Premium Times, a été arrêté la semaine dernière après qu’il a publié un article épinglant les manquements de la police qui avait bloqué l’accès du Parlement. La police le sommait ainsi de divulguer ses sources. Ce qu’il a refusé de faire.

Un rapport de Premium Times indique que le journaliste a été détenu sur les ordres de l’Inspecteur général de la police, Ibrahim Idris, qui a exprimé des doutes quant à leur rapport sur ses activités.

Pour mettre la main sur Samuel Ogundipe, la police aurait d’abord invité une collègue sur un autre sujet. Et sous pression de la police, cette dernière a appelé Ogundipe qui est arrivé sur instruction de son rédacteur en chef. C’est en ce moment qu’il a été arrêté alors que d’autres journalistes ont été libérés.

Les médias et les groupes de défense des droits de l’homme ont depuis mardi soir fait pression sur le gouvernement et la police pour qu’ils libèrent le journaliste.

Nigeria Police must release journalist Samuel Ogundipe of PremiumTimesng . Journalism is not a crime. Forcing a journalist to reveal his sources is a gross violation. #ENDSAR #freeSamuelOgundipe

#Nigeria : pressfreedom is gravely concerned by reports that journalist SamuelOgundipe has been arrested and detained by PoliceNG for his reporting with PremiumTimesng . #JournalismIsNotACrime PoliceNG_PCRRU ProfOsinbajo #FreeSamuelOgundipe https://t.co/Y0HsqVvtXl