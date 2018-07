Sommet des Brics : le président namibien invité (médias)

Son pays n’est pas émergent. Mais, c’est en tant que futur président de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC, Southern African Development Community) que Hage Geingob prendra part à ces retrouvailles sud-africaines.

L’annonce a été faite par Povo News, sur sa page Twitter. Selon le site zimbabwéen, dès demain 25 juillet, Hage Geingob succédera au Sud-Africain Cyril Ramaphosa à la tête de la SADC. C’est donc en tant que nouveau président de l’organisation qu’il fera le déplacement de Johannesburg pour assister au 10è sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), cet ensemble de pays émergents. Lesquels représentent 26 % de la superficie de la planète, 42 % de sa population et 28 % du PIB mondial.

