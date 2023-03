RDC : une jeune diplômée assure l'accès à l'éducation à Pakadjuma

En République démocratique du Congo, une jeune diplômée universitaire aide les femmes et les enfants vivant dans un vaste bidonville de la capitale Kinshasa à accéder à l'éducation.

Marie-Josée Loando vend du pain aux habitants de**Pakadjuma.**Elle est l'une des bénéficiaires d'une formation à l'entrepreneuriat féminin qui a débuté dans ce quartier en 2021.

"J'ai vu un changement dans mon activité grâce à la formation que nous avons reçue. J'avais l'habitude de dépenser la majeure partie de mes revenus dans l'achat de produits cosmétiques et de vêtements pour améliorer ma beauté. Mais cette formation m'a ouvert l'esprit à des pratiques commerciales saines" témoigne Marie-Josée.

Éliane Kibubi, 25 ans, a créé en 2021 une fondation qui offre une éducation gratuite aux femmes de Pakadjuma à Kinshasa, un quartier réputé pour sa criminalité et sa prostitution. Cette diplômée en droit de l'Université de Kinshasa, a décidé de soutenir les femmes les enfants défavorisés qui ont fui les conflits armés dans ce pays d'Afrique centrale.

"Mes deux parents sont enseignants. Pour moi, l'éducation est le fondement de toute société et dans cette région, la plupart des enfants n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'est un endroit où le viol, le vol et la prostitution font partie de la vie quotidienne et cela reflète la réalité de notre nation dans son ensemble" a déclaré Éliane, Fondatrice de Pakadjuma Resilience.

Certaines des étudiantes sont des veuves de soldats morts dans les conflits de l'est et du nord-est du pays.

"Beaucoup d'entre nous n'ont pas les moyens de payer leurs études et nous avons honte de commencer à étudier à un stade avancé de notre vie. Mais Mama Eliane, notre sœur, a fait preuve de compassion à notre égard et a commencé à nous éduquer gratuitement" Silvie Tshoke, étudiante à Pakadjuma Resilience.

Le taux de chômage élevé en RDC et l'exode rural vers des villes comme Kinshasa ont conduit à la création de bidonvilles comme celui de Pakadjuma. Pour de nombreux habitants, la vie y est une lutte quotidienne pour la survie.

Mais Eliane Kibubi est déterminée à changer les choses. Elle s'est associée à des organismes d'aide pour financer l'éducation de certaines de ces femmes et de leurs enfants.

"Les personnes dont nous nous occupons directement sont au nombre de 500. Nous leur fournissons les fournitures scolaires et payons les frais de scolarité pour celles qui fréquentent des écoles privées. Nous payons également les frais de fonctionnement des écoles publiques" précise Éliane.

Pour de nombreux habitants des bidonvilles de Pakadjuma, leur situation est une crise oubliée.