Le Rwanda poursuit la construction de nouveaux logements pour les migrants

Le Rwanda poursuit la construction de nouveaux logements destinés notamment aux migrants renvoyés dans leur pays par la Grande-Bretagne, selon l’accord conclu l’année dernière entre Londres et Kigali. Ce projet doit permettre au Rwanda d’augmenter sa capacité d’accueil de réfugiés. Au total, 500 maisons de différentes tailles doivent voir le jour.

J'ai pu constater de visu les progrès accomplis dans la mise en œuvre de notre partenariat et, en rencontrant des réfugiés qui se sont réinstallés avec succès au Rwanda, j'ai pu constater que notre plan est à la fois compatissant et équitable. Suella Braverman.

"Les maisons les plus abordables ont deux chambres à coucher, pour 40 mètres carrés, et les plus chères ont 150 mètres carrés, avec quatre chambres à coucher", détaille Dieudonne Nsengiyunva, responsable marketing.

Le gouvernement rwandais a affecté plus de 6 000 hectares de terres subventionnées au secteur privé pour la construction de ces résidences abordables à Kigali. Ces maisons sont aussi destinées aux Rwandais vivant dans la capitale.

"Les maisons sont destinées aux personnes à faible revenu ; aux Rwandais qui n'ont ni terres, ni logement. Ils seront les premiers à bénéficier de ces maisons. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici", explique Joseph Sekanyo, superviseur de chantier.

"Le mélange des Rwandais et des migrants est une bonne chose parce que cela va aider les Rwandais à vivre dans des endroits, je dirais, modernes. Et d'un autre côté, cela permettra aussi aux migrants de s'intégrer facilement dans la communauté rwandaise. Comme nous l'avons dit, nous ne voulons pas créer des camps de migrants à part et des Rwandais qui vivraient de l'autre côté", assure Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais.

Au-delà des logements, les constructions d'installations récréatives et d'un centre de développement de la petite enfance sont également prévues.