Rwanda : l'expulsion des migrants au cœur de la visite de Braverman

La ministre britannique de l'intérieur, Suella Braverman, est arrivée samedi à Kigali pour une visite de deux jours au Rwanda afin d'accélérer la mise en œuvre d'un accord controversé visant à expulser vers ce pays d'Afrique de l'Est les migrants arrivant par bateau au Royaume-Uni.

Mme Braverman a déclaré avant son départ que le partenariat entre le Royaume-Uni et le Rwanda en matière de migration et de développement économique, est une approche novatrice qui aura un effet dissuasif puissant sur les voyages dangereux et illégaux, tels que les traversées par petits bateaux, mettant ainsi hors d'état de nuire les gangs de passeurs.

Les organisations de défense des droits de l'homme estiment qu'il est immoral et inhumain d'envoyer des personnes à plus de 6 400 kilomètres, dans un pays tristement célèbre pour des allégations de torture et d'assassinats d'opposants au gouvernement.

Aucun migrant n'a encore été envoyé à Kigali, bien que la Grande-Bretagne ait déjà versé 170 millions de dollars au Rwanda dans le cadre de cet accord.