RDC : l'ONU suspend ses vols après l'attaque contre un hélicoptère

Un hélicoptère des Nations Unies a été la cible de tirs nourris dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui a amené la mission à suspendre ses vols dans cette région ravagée par les conflits, a déclaré l'organisation lundi.

Un hélicoptère revenant de Walikale à la capitale régionale, Goma, dans la province du Nord-Kivu, a été attaqué pendant 10 minutes la semaine dernière, mais a pu atterrir en toute sécurité à Goma avec les trois membres d'équipage et les 10 passagers sains et saufs, selon un communiqué du Programme alimentaire mondial de l'ONU.

Les vols ont été suspendus sur des trajets spécifiques dans la région jusqu'à ce que la situation sécuritaire puisse être réévaluée, a déclaré l'ONU. L'hélicoptère fournit de l'aide à certaines des zones les plus reculées de la RDC qui seraient autrement inaccessibles en raison du mauvais état des routes ou de l'insécurité.

Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais c'est la deuxième fois ce mois-ci qu'un hélicoptère d'une mission de l'ONU est la cible de tirs dans la province du Nord-Kivu. L'incident précédent avait tué un soldat de la paix sud-africain et blessé un autre. Le Conseil de sécurité des Nations unies a déclaré que le fait de prendre délibérément pour cible des soldats de la paix pouvait constituer un crime de guerre.

Les combats dans l'est de la RDC couvent depuis des décennies, plus de 120 groupes se disputant le pouvoir, les terres et les précieuses ressources minérales, tandis que d'autres tentent de défendre leurs communautés. La violence s'est intensifiée à la fin de 2021, lorsque les rebelles du M23, qui étaient restés en sommeil pendant près de dix ans, ont refait surface et ont commencé à s'emparer de territoires.

Les combats ont entraîné le déplacement interne de plus de cinq millions de personnes, menaçant de nombreux civils de famine, selon plusieurs groupes d'aide.

"Pour les groupes armés qui cherchent à forcer les civils à se soumettre à leur contrôle, tirer sur des avions peut s'avérer un moyen facile de suspendre les livraisons d'aide et d'influencer l'approvisionnement en nourriture d'une zone", a déclaré Benjamin Hunter, analyste Afrique chez Verisk Maplecroft, une société de renseignement sur les risques.