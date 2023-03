Afrique du Sud : rencontre Ramaphosa-Museveni sur la crise en RDC

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rencontré son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux présidents ont discuté des questions de sécurité qui touchent plusieurs pays africains, notamment la situation dans l'est de la RDC et en Éthiopie.

Le président ougandais Yoweri Museveni a appelé à un renforcement des relations commerciales entre les pays africains et a déploré le coût élevé des achats de produits et de services en dehors du continent.

M. Museveni a entamé mardi une visite d'État en Afrique du Sud afin d'encourager le renforcement des liens économiques entre l'Ouganda et l'économie la plus développée d'Afrique.

Il a rencontré le président Cyril Ramaphosa, accompagné des membres de son cabinet, qui devaient rencontrer leurs homologues sud-africains et signer divers accords commerciaux et bilatéraux.

Dans de brèves remarques avant la rencontre avec Ramaphosa, Museveni a souligné l'importance du commerce intracontinental, tout en mettant en évidence certains des défis qui rendent cet objectif difficile à atteindre.

Parmi ses priorités figure l'achat de charbon à l'Afrique du Sud, qui sera utilisé pour transformer en acier le minerai de fer de haute qualité de l'Ouganda, a déclaré M. Museveni.

"Notre partie du monde, comme vous pouvez le voir, est très éloignée de l'océan, 1 000 miles", a-t-il déclaré.

"Par le passé, faire venir des produits sidérurgiques de Chine, d'Inde et d'Ukraine était très coûteux, le fret à lui seul étant plus important que le coût du produit lui-même", a déclaré M. Museveni. "Il est donc très important que nous développions une industrie sidérurgique intérieure pour l'Ouganda et les régions environnantes. Nous avons besoin du charbon de l'Afrique du Sud."

Museveni a déclaré qu'il est important que le continent soit en paix pour que le commerce intracontinental soit un succès.

"Ce ne sera une zone de libre-échange que si elle est pacifique. Mais aujourd'hui, c'est le chaos", a-t-il déclaré.

M. Ramaphosa a déclaré que l'Afrique du Sud considère l'Ouganda comme un partenaire important en Afrique de l'Est et a salué sa contribution à "l'intégration économique et politique régionale ainsi qu'à la paix et à la stabilité régionales."

Le dirigeant sud-africain a déclaré qu'"en tant que continent, nous devons continuer à œuvrer à la résolution pacifique des conflits et privilégier le dialogue à la confrontation militaire. L'Afrique du Sud reste profondément préoccupée par les récents développements dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous condamnons fermement la recrudescence du conflit, alimenté par des groupes armés."

Les ministres sud-africain et ougandais ont signé des accords bilatéraux et économiques dans divers secteurs, dont le tourisme, les transports et l'agriculture.

Museveni et Ramaphosa devaient s'adresser à un forum d'affaires Afrique du Sud-Ouganda plus tard dans la journée de mardi.

L'Ouganda est le 15e partenaire commercial de l'Afrique du Sud en Afrique et le deuxième en Afrique de l'Est, selon les chiffres du gouvernement sud-africain.

Entre 2017 et 2021, le commerce total entre les deux pays a atteint un pic de 162 millions de dollars.

Les exportations de l'Afrique du Sud vers la République d'Ouganda se sont élevées à 169 millions de dollars en 2018, tandis que ses importations en provenance de l'Ouganda sont passées de 6,8 millions de dollars en 2017 à 17,5 millions de dollars en 2020.