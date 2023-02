Présidentielle au Nigeria : les déplacés internes attendus aux urnes

Samedi environ 90 millions de nigérians se rendront aux urnes pour élire le successeur de Muhammadu Buhari. Le scrutin se veut inclusif, les personnes déplacées sont aussi attendues aux urnes.

Mallam Yusuf Takida, 38 ans fait partie de cette catégorie. Il vient de recevoir sa carte d’électeur. Grace à ce précieux sésame, il pourra enfin participer au choix du prochain président de son pays.

"Honnêtement, je suis très heureux, surtout cette fois-ci, car depuis que nous avons quitté nos habitations, nous, les déplacées, n'avons pas été en mesure d'obtenir notre carte d’électeur parce que la plupart d'entre nous se sont enfuis sans ce document. Nous n’avons pas été en mesure de la renouveler ou de s'inscrire depuis que nous sommes arrivés ici.", explique ce trentenaire.

Education, emploi, le Nigeria fait face à moult défis. Ce nigérian, la trentaine révolue espère que ce scrutin sera porteur de changement. Une nouvelle donne fondamentale notamment pour la jeune génération.

" Je suis un père de famille, j’ai trois enfants. Je n’ai pas eu droit à la vie de mes rêves. Je veux que mes enfants au moins puissent connaitre une vie heureuse. Mais elle ne sera possible qu’avec de bons dirigeants. Ils n’auront pas une bonne vie sans éducation ou un emploi décent et autres à même de faire leur bonheur afin qu’ils puissent à leur tour soutenir leurs proches. Ce sont les choses que je prie de voir avant de mourir, ou au moins dans ma vieillesse, pour que mes enfants bénéficient de ces avantages et aient une bonne vie.", espère Mallam Yusuf Takida.

Samedi, des électeurs de l’Etat de Borno, épicentre des exactions djihadistes voteront dans les camps en raison de l’insécurité.