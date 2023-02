Présidentielle au Nigeria : les candidats signent un "accord de paix"

Les candidats à l'élection présidentielle nigériane lancent un appel à la non-violence lors des élections de ce week-end et s'engagent à accepter le résultat en signant un "accord de paix" à Abuja.

Trois des principaux candidats à la présidentielle nigériane ont signé un accord de "paix" destiné à apaiser les tensions pendant la campagne pour l'élection de 2023, mais le porte-drapeau du parti au pouvoir était absent de la cérémonie.

Les précédents scrutins présidentiels dans le pays le plus peuplé d'Afrique ont été marqués par des violences, des fraudes, des contestations judiciaires et une montée des tensions ethniques.

Quatre candidats de premier plan ont émergé dans une course serrée pour remplacer le président Muhammadu Buhari, qui se retire après deux mandats, alors que l'économie du Nigeria est en difficulté et que l'insécurité constitue un défi majeur pour son successeur.

L'accord, organisé par le Comité national pour la paix, une initiative privée de chefs religieux, traditionnels et d'opinion, a exhorté les candidats à se concentrer sur les problèmes et à éviter les incitations.

Le président de la commission électorale de la CENI, Mahmood Yakubu, a déclaré dans un communiqué que l'engagement en faveur d'une campagne électorale pacifique et axée sur les problèmes ne devait pas se limiter aux candidats à la présidence.

"Il ne suffit pas de signer l'accord de paix. Ce qui est plus important, c'est de respecter sa lettre et son esprit."

Le candidat du principal parti d'opposition, le Peoples Democratic Party ou PDP, Atiku Abubakar, le candidat du Labour Party, Peter Obi, et le candidat du New Nigerian Peoples Party, Rabiu Kwankwaso, ont tous signé le document lors de la cérémonie d'Abuja.

Le candidat du parti au pouvoir, le All Progressive Congress (APC), Bola Ahmed Tinubu, ancien gouverneur de Lagos, n'était pas présent lors de la signature, mais son colistier à la vice-présidence s'est présenté à sa place.

Au total, 18 candidats à la présidence sont en lice, dont une femme.

La campagne pour l'élection du 25 février et les scrutins du Sénat et du Congrès ont officiellement débuté mercredi, bien que l'APC ait retardé son lancement officiel en déclarant qu'elle avait besoin de plus de temps pour inclure davantage de "parties prenantes".

L'état de la plus grande économie d'Afrique, l'insécurité omniprésente et les opportunités pour les jeunes Nigérians figureront parmi les principaux sujets abordés au cours des cinq mois de campagne.

Les analystes estiment que la course électorale sera serrée, le candidat du troisième parti, M. Obi, remettant en question la domination traditionnelle de l'APC, le parti au pouvoir, et du PDP, le principal parti d'opposition.