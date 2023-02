L'Egypte révolutionne l'étude des momies

Les secrets d’une momie en or ont été dévoilés sans que l’occupant du sarcophage, un garçon de 14 ans, ne soit manipulé.

Découverte dans un cimetière de la fin de l'ère ptolémaïque, dans le sud de l'Égypte, la momie est conservée à l'université du Caire depuis 1916.

Les scientifiques ont utilisé la tomographie assistée par ordinateur.

"J'ai étudié une momie qui avait été stockée pendant plus d'un siècle dans les sous-sols du Musée égyptien du Caire et qui n'avait jamais été touchée ni examinée. Mon étude a porté sur la tomodensitométrie, qui nous a permis d'obtenir des informations non invasives et totalement sûres sur les détails de la momie enveloppée sans avoir à la déballer ou à la déranger. L'étude nous donne une information très unique sur l'occupant de ce cocon. Il s'agissait d'un garçon de 14 ans, au corps bien préservé et bien momifié.", explique Sahar Saleem, professeur de radiologie, faculté de médecine de l'Université du Caire.

Une révolution pour les chercheurs. Les tomodensitogrammes peuvent aider à en savoir plus sur les momies tout en préservant leur état.

"Nous sommes passés de manières vraiment invasives d'étudier les momies auparavant, qui contribuaient en fait à les endommager, au déballage virtuel et pas seulement au déballage virtuel, mais aussi à la modélisation et à l'impression 3D. Il est désormais possible d'imprimer en 3D une amulette inspirée de celle qui se trouve dans la main d'une momie, sans avoir à retirer quoi que ce soit de cette momie. C'est vraiment passionnant parce que cela nous donne un aperçu de la façon dont la technologie, en particulier la science archéologique, peut faire avancer l’égyptologie et de l'archéologie.", a déclaré Sara Ahmed Abdel Aziz, égyptologue et chercheur, bureau technique du Grand Musée égyptien.

Le scanner permet d’obtenir des informations inhabituelles. Des détails complexes sur des objets insérés dans les corps momifiés, le rang social des défunts et le type d'enterrement reçu notamment.

"Les informations que j'ai trouvées grâce au scanner en toute sécurité nous ont montré la forme très riche de momification et de traitement que les anciens Égyptiens donnaient à leurs enfants, cela nous donnerait une information sur la valeur des enfants pour les anciens Égyptiens.", explique Sahar Saleem, professeur de radiologie, faculté de médecine de l'Université du Caire.

Les méthodes invasives d'étude des momies ont contribué à leur dégradation.