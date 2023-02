L’Egypte dévoile l’aile rénovée de son plus ancien musée

Au Caire, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a dévoilé lundi une aile rénovée de son plus ancien musée. Cette rénovation marque la première étape d’une série de rénovations plus larges de ce complexe palatial vieux de 120 ans et qui fait face à la célèbre place Tahrir de la capitale.

Ahmed Eissa, ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités s'est rendu sur place à cette occasion :

"Aujourd'hui, nous annonçons la fin de la première phase de rénovation du Musée égyptien de la place Tahrir ; nous adressons ainsi au monde entier le message que le Musée égyptien de la place Tahrir continue de se développer."

Waziry Papyrus, la pièce maîtresse de cette inauguration, contient environ 113 sorts du Livre des Morts , et mesure 16 mètres de long. Le musée a également ajouté une protection en verre moderne et un nouvel éclairage intérieur.

Pour Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités d'Égypte, ce papyrus vaut vraiment le détour :

".... Je suis très fier d'avoir enfin la possibilité de découvrir le papyrus le plus grand, le plus long, le plus solide et de la meilleure qualité jamais mis au jour en Égypte, le papyrus Waziry 1, je suis vraiment très fier."

Le caractère unique du Musée égyptien du Caire tient à la fois à sa conception architecturale originale et à sa place significative en tant qu'institution de pointe pour l'égyptologie et la muséologie égyptienne.