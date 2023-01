Kenya : la rivière Nairobi, polluée par les eaux usées

La rivière Nairobi au Kenya est de plus en plus polluée par les eaux usées résidentielles et les contaminants industriels.

Alors que l'eau potable vient à manquer, l'une des villes d'Afrique à la croissance la plus rapide s'efforce de trouver un équilibre entre la création d'emplois et la protection de l'environnement.

La scène devrait être idyllique : une chute d'eau se déversant dans la rivière en contrebas. Mais regardez d'un peu plus près et tout n'est pas rose. La rivière Nairobi s'est transformée en égout dans la capitale du Kenya. Ses eaux passent de l'état clair à l'état noir en traversant les quartiers informels et les centres industriels.

Alors que l'eau potable vient à manquer, l'une des villes d'Afrique qui connaît la croissance la plus rapide s'efforce de trouver un équilibre entre la création d'emplois et la protection de l'environnement, et sa population de plus de 4 millions d'habitants en ressent les effets.

Isa Musa est un habitant des bidonvilles de Dandora et se souvient de l'époque où cette voie d'eau était très différente.

"Quand nous étions jeunes, nous traversions la rivière pour aller nous amuser dans un autre quartier, puis nous revenions à la même rivière et la traversions, vous savez ? Mais aujourd'hui, étant donné la quantité de pollution qui se trouve dans cette rivière, il est difficile pour quelqu'un de la traverser", dit-il. Il accuse les industries locales de polluer la rivière.

Les problèmes commencent en amont, où des quartiers informels comme Korogocho ont dirigé une partie de leurs égouts vers la rivière. Le bidonville compte plus de 35 000 adultes, selon le recensement national de 2019.

La plupart des quartiers informels, qui abritent des travailleurs informels et leurs familles, ne sont pas raccordés aux égouts et disposent de tranchées ouvertes où les habitants déversent les eaux sales qui se déversent dans la rivière.

Les agriculteurs d'ici en ressentent les effets. En aval du problème croissant de pollution, la zone de la rivière Athi est la source de nombreux légumes vendus sur les marchés de Nairobi.

Morris Mutunga cultive du chou frisé, des épinards et de l'amarante dans sa ferme de cinq acres, mais a vu des cultures comme les haricots verts se flétrir lorsqu'elles ont été irriguées avec de l'eau contaminée.

"L'agriculture a été difficile. Le principal défi est l'eau. Parfois l'eau est bonne et parfois elle ne l'est pas. En général, l'eau est bonne lorsqu'il pleut, car la rivière est nettoyée, mais lorsque les pluies s'arrêtent, l'eau est salée et contient des produits chimiques. Lorsque vous appliquez des engrais, les rendements sont parfois bons et parfois moins bons", explique-t-il.

En plus de tuer les plantes, la pollution de la rivière Nairobi affecte le mode de vie des familles de la banlieue d'Athi River, qui se développe rapidement en aval.

La rivière et ses affluents traversent Kibera, connu comme le plus grand bidonville d'Afrique, et des dizaines d'usines qui fabriquent des textiles, de l'alcool et des matériaux de construction. Toutes ont été accusées par les écologistes de déverser des eaux usées brutes et d'autres polluants dans les eaux.

Le nouveau gouvernement a formé une commission dont le mandat est de nettoyer et de restaurer le bassin de la rivière Nairobi. Aucun délai n'a encore été annoncé, ni aucun budget. La commission ne s'est pas encore réunie.

À Kibera, où plus de 185 000 adultes vivent dans des maisons aux murs de boue, une organisation communautaire appelée Mazingira Yetu, ou Notre environnement en swahili, tente de résoudre le problème en construisant 19 blocs sanitaires modernes en collaboration avec une agence gouvernementale, Athi Water.

Elle produit également du fumier. Le fumier est vendu aux personnes qui ont des jardins, et une partie est utilisée pour faire pousser des plants d'arbres que l'organisation vend. L'argent généré par les projets de Mazingiza Yetu est distribué aux jeunes qui travaillent avec l'organisation.

"Dans toutes les rivières de Nairobi, l'un des plus gros pollueurs est constitué par les déchets solides et nous n'avons pas encore trouvé de solution. Nous avons donc vu que l'introduction du modèle d'économie circulaire dans le traitement des déchets solides a fonctionné, il faut juste le reproduire", explique Sam Ndindi, directeur de la Fondation Mazingira Yetu.

"En outre, nous avons découvert que nos rivières sont confrontées à un autre problème, à savoir le manque d'hygiène, en particulier dans les quartiers informels. Comme à Kibera, très peu de toilettes sont reliées à l'égout, donc tous les déchets de ces toilettes, de ces latrines à fosse finissent dans la rivière. Depuis 2019, nous avons pu collaborer avec le ministère de l'Eau et de l'Assainissement et l'Agence de l'eau d'Athi pour construire 19 blocs d'ablution."

L'Autorité nationale de gestion de l'environnement a été accusée par certains membres du parlement kényan de laxisme qui a laissé les industries s'en tirer en polluant la rivière.

Lors d'une audition de la commission parlementaire en 2021, l'organisme environnemental a été accusé de ne pas avoir pris de mesures contre une distillerie qui, selon les résidents, rejetait des déchets dans la région de la rivière Athi.

Le patron de la NEMA, David Ongare, reconnaît que peu d'entités font l'objet de poursuites ces jours-ci, mais affirme que c'est parce que le gouvernement a changé son approche pour encourager la collaboration au lieu d'être combatif, ce qui pourrait entraîner une résistance.

"Le gouvernement ne peut pas travailler avec un seul ensemble d'outils. Il y a longtemps, l'approche était de type "commandement et contrôle", mais aujourd'hui, elle est plus collaborative, discursive et aussi ce que nous appelons un "assistant de conformité"", explique-t-il.

"De cette façon, nous nivelons le terrain pour que ce ne soit pas une personne ou une entité qui parle de haut à une autre, mais c'est un effort de consultation. Bien sûr, il y a ceux qui ont prouvé qu'ils étaient un peu difficiles ou récalcitrants, alors nous avons aussi beaucoup d'actions d'application en cours et aussi pas mal de poursuites."

Le patron de la NEMA espère que le programme du gouvernement national visant à construire des logements abordables permettra à davantage de personnes de bénéficier de bonnes conditions sanitaires.