Kenya : les motos électriques tracent leur route à Nairobi

L’augmentation des points de recharge stimule l’utilisation de la moto électrique au Kenya.

En plus des véhicules polluants et énergivores, les motos électriques sillonnent Nairobi.

Les véhicules électriques gagnent en traction alors que les entreprises de mobilité électrique mettent en place des moyens de recharger les batteries.

Ampersand est une start-up d’e-mobilité qui a commencé à opérer au Kenya en mai 2022. Il dispose de sept stations d’échange de batteries dans la capitale et environ 60 clients.

Ian Mbote, responsable de l’expansion d’Ampersand, dit que cette forme de transport permet d’économiser de l’argent.

"La mobilité électrique est moins chère. Vous économisez 45 pour cent, moins. Pour être exact, le carburant est actuellement autour de 180 shillings par litre. Nos batteries coûtent 185 shillings pour remplacer une batterie pleine. Cela vous donne environ 90 à 110 kilomètres. Ces 180 shillings sur le carburant vous donne environ 30 à 40 kilomètres sur une moto", explique-t-il.

En 2022, Ampersand a vendu 44 véhicules électriques au Kenya. Cette année, la start-up vise à en vendre 500, mais pour cela Mbote estime que le gouvernement doit faciliter les affaires.

"Nous avons besoin de plus de politiques qui favorisent l’industrie. Et puis la réglementation, si les taxes, les droits pouvaient favoriser ou encourager l’entrée sur le marché pour les acteurs de la mobilité électrique, en particulier les deux roues, ce serait bénéfique", dit-il.

Les consommateurs hésitent à passer de l’essence à l’électricité. Mais ceux qui ont fait le saut disent qu’ils voient les avantages.

"L’entretien est à faible coût parce que dans chaque mois, vous n’avez pas à dépenser pour le changement d’huile, les contrôles moteur, non, il est très minime," dit le motocycliste Cyrus Kariuki.

Ecobodaa Mobility est une autre entreprise de mobilité électrique qui construit, conçoit et assemble des motos. Leurs vélos peuvent transporter deux batteries qui peuvent durer 160 kilomètres. Cela réduit ce qu’on appelle l’anxiété de l’autonomie, où les conducteurs s’inquiètent de manquer de carburant avant de pouvoir trouver un point de charge.

"Pour le marché kenyan, la mobilité électrique est l’avenir, étant donné que plus de 90 % de notre électricité provient de sources renouvelables. Cela signifie que les coûts de l’électricité seront plus prévisibles et qu’ils ne seront pas affectés par la fluctuation des prix du carburant", déclare Kim Chepkoit, fondatrice et directrice générale d’Ecobodaa Mobility.

La société a été fondée en 2020 et passera de sa phase pilote à un déploiement commercial de ses motos électriques cette année.

Les motos d’Ecobodaa coûtaient environ 1400 $ sans la batterie, comme une moto à essence. Le modèle d’affaires d’Ecobodaa lui permet de conserver la propriété des batteries, les conducteurs les échangent simplement lorsqu’ils ont besoin de recharger.

Cela devrait permettre à ses clients d’économiser de l’argent car les batteries sont un composant coûteux.