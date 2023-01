L'Egypte dévoile des tombes pharaoniques

C'est dans la nécropole de Saqqara près du Caire que les archéologues ont découvert quatre tombes de pharaons et une momie couverte d'or l'une des plus anciennes et des mieux conservées d'Egypte en dehors des momies royales.

Ces cavités profondes scellées sous les 5e et 6e dynasties entre 2500 et 2100 avant Jésus-Christ ornées de scène en couleur de vie courante ont servi de dernière demeure au grand-prêtre du pharaon Ounas.

"Nous avons trouvé un énorme sarcophage en calcaire, à côté de lui, nous avons trouvé des objets très importants tous liés à l'ancien Royaume, des récipients en poterie, des pots en albâtre, et d'autres objets, mais le sarcophage a été scellé il y a 4 300 ans a expliqué Zahi Hawas, archéologue égyptien, et chef de l'équipe de fouilles.

L'Egypte a révélé ces derniers mois plusieurs découvertes majeures principalement à Saqqara, mais aussi à Louxor. Ces dernières trouvailles dévoilées jeudi ont été dénichées à 15 mètres sous terre.

La nécropole de Saqqara, à un peu plus de 15 kilomètres au sud des célèbres pyramides du plateau de Guizeh, est classée au patrimoine mondial de l'Unesco, car la pyramide de Djéser, construite vers 2.700 avant Jésus-Christ, est considérée comme l'un des plus anciens monuments à la surface du globe. Avec ces nouvelles découvertes, l'Egypte espère relancer le secteur du tourisme