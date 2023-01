Sénégal : sommet sur la souveraineté alimentaire de l'Afrique

L'amélioration de la souveraineté alimentaire de l’Afrique, au centre d'un sommet qui a débuté mercredi à Diamniadio au Sénégal. Au moins 16 chefs d’Etat participent à la rencontre.

Il y a urgence tant le changement climatique, le Covid-19 et le conflit russo-ukrainien ont provoqué la flambée des prix des denrées alimentaires sur le continent.

Le continent dispose de potentialités sur le plan agricole, reste la volonté politique.

"L'Afrique doit apprendre à se nourrir et à contribuer à nourrir le monde. Nous avons le potentiel, nous avons 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de km² avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète. Pour transformer notre potentiel en réalité, nous devons allouer au moins 10% du budget national au secteur agricole.''; a déclaré Macky Sall, président du Sénégal et de l'Union africaine.

Plus d’un demi-siècle après les indépendances, le continent est toujours en quête d’autosuffisance alimentaire. Pour le président kényan, l’Afrique aurait dû dépasser cette étape depuis des lustres.

"Permettez-moi de dire que le fait que nous ayons cette conversation, nous sommes si nombreux, en tant que chefs d'État, de notre bon continent, et que nous discutons d'alimentation, n'est pas une chose très intéressante à faire. Je pense que nous devrions aller au-delà de l’alimentation, 60 ans après l'indépendance. "; explique William Ruto, président de la République du Kenya.

Alors que le sujet demeure malheureusement d’actualité, la Banque africaine de développement promet de mobiliser 10 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour soutenir les stratégies nationales de souveraineté alimentaires. Elles seront présentées aux bailleurs vendredi.