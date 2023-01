Cap-Vert : l'aéroponie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire

Un entrepreneur cap-verdien mise sur l'aéroponie, une technique de culture qui utilise 90% d'eau et de terre en moins pour conduire le Cap-Vert vers l'autosuffisance alimentaire.

Laitue, tomates, concombres, poivrons, roquette ou basilic sont autant de légumes qui sortent de la ferme d'Hélder Silva, qui a introduit l'aéroponie au Cap-Vert, une technique de culture qui utilise 90% d'eau et de terre en moins.

Hélder Silva, 48 ans, est bien connu sur la scène musicale du Cap-Vert sous le nom de Havy H, mais il est aujourd'hui le visage de l'introduction de l'aéroponie dans l'archipel, une technique agricole qui consiste à planter verticalement, dans des tours d'environ deux mètres de haut.

L'idée a commencé à prendre forme après des recherches menées pendant la période de confinement de la pandémie de Covid-19, en 2020.

"Je n'ai vu que deux phrases qui ont retenu mon attention, à savoir une agriculture avec 90% d'eau en moins et 90% de terre en moins. Alors, étant capverdien, je me suis dit : ce doit être du pétrole ou de l'or du Cap-Vert, parce que c'est précisément ce que nous n'avons pas, ni pluie ni eau et aussi peu de terre agricole", a-t-il décrit, dans une interview à l'agence Lusa.

C'est ainsi qu'il a poursuivi le désir d'implanter cette technologie des États-Unis au Cap-Vert, le pays où il a étudié et vécu pendant environ huit ans, après avoir contacté un délégué à Ibiza, en Espagne, qui l'a à son tour autorisé à être le représentant de la marque au Cap-Vert et dans le reste de l'Afrique.

Le plus difficile, se souvient le gérant et chef cuisinier de Praia, a été de trouver un financement au Cap-Vert, qui est arrivé par le biais d'un aval de l'État pour un crédit dans une banque commerciale, non seulement pour l'aéroponie, mais aussi pour la construction de la ferme, sur une superficie de 1 000 mètres carrés, à São Francisco, un village au sud-est de la ville de Praia.

"Et à partir de là, il y a eu deux années de grande lutte, parce que ce projet est mis en œuvre en un mois, 45 jours", a-t-il dit, faisant référence au fait qu'un conteneur avec du matériel pour l'aéroponie est arrivé dans le pays, d'une valeur d'environ 60 000 dollars (56,5 mille euros).

La première plantation à la ferme afroponique Purahvida a eu lieu le 2 octobre 2022, et depuis, le désormais agriculteur a récolté un peu de tout, du concombre, du gombo, de la laitue, de la betterave, du brocoli, de la moutarde, des fleurs, des herbes aromatiques, des piments, du persil, de la coriandre, du chou, en deux mois qu'il dit être encore expérimentaux, mais avec une production trois fois plus rapide que la normale et avec un coût mensuel de 60 mille escudos (544 euros).

"Et le plus important, c'est qu'il utilise 90% d'eau en moins", a insisté le promoteur, considérant qu'il s'agit d'une grande partie de la solution pour le Cap-Vert et pour l'Afrique, avec des pays ayant de grandes extensions de terres, mais qui souffrent de longues périodes de sécheresse extrême.

"C'est tellement simple, tellement facile, parce que vous semez assis, vous plantez assis, vous attendez et vous récoltez. Il n'y a pas de houe, pas de fumier, pas de trous, pas de travail dans le sol", a-t-il souligné, indiquant qu'avec cette technologie les racines et les plantes restent dans l'oxygène, où elles reçoivent des minéraux purs.

Reconnaissant qu'il y a deux ans il ne connaissait rien à l'agriculture, Hélder Silva manipule aujourd'hui les légumes comme si cela avait toujours été ainsi, mais l'idée, a-t-il dit, est d'apporter la technologie aux gens, en attendant une "volonté" institutionnelle ou privée d'aller de l'avant.

"Dans deux mois, le Cap-Vert n'aura plus besoin d'importer de légumes, car tous les types de légumes sont produits ici, à l'exception des tubercules", a souligné le fonctionnaire, qui place déjà les produits dans un supermarché de Praia et effectue également des livraisons chez des particuliers, par le biais d'un groupe sur un réseau social, où il a également fait beaucoup de promotion de la technique.

Un autre avantage de l'aéroponie, selon le promoteur cap-verdien, est que les produits biologiques peuvent être cultivés n'importe où, dans le jardin, sur la terrasse ou la véranda de la maison, mais aussi sur les places, car elle utilise moins d'espace que l'agriculture conventionnelle ou l'hydroponie.

Pour alimenter les tours et faire circuler l'eau, on utilise également beaucoup moins d'énergie, et dans ce cas, c'est par le biais de panneaux solaires, qui alimentent une pompe d'aquarium de 35 watts (Wh), pratiquement égale à un chargeur de téléphone portable.

Ce dispositif ne fonctionne que trois minutes sur quinze, soit un total de 12 minutes par heure dans chacune des 100 tours, chacune occupant deux mètres carrés, espace de circulation compris.

"Grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables, cette ferme ne produit aucune empreinte de CO2 [dioxyde de carbone]", s'est vanté Hélder Silva, s'appuyant sur des études qui montrent que les produits ont 35 à 60 % de nutriments et d'antioxydants en plus que n'importe quel autre légume planté dans le sol.

Avec un entretien "presque nul" et une personne qui aide au nettoyage, la ferme a été mise en place en deux jours par le promoteur et sa femme, qui chez eux ont mis les graines sur des plaques phénoliques, pour que les plants soient ensuite transférés dans les tours.

"Le travail est minime. Quand il commencera à produire en masse, il faudra des gens pour l'emballer, pour le distribuer", a envisagé Havy H, espérant que cette idée atteindra tout le Cap-Vert, qui possède désormais la première ferme privée d'Afrique.

"Je fais ma part pour la faire connaître", a-t-il garanti, notant que plusieurs personnes intéressées par l'idée se sont déjà manifestées, mais tout se heurte à la question du financement, l'un des principaux problèmes signalés par ceux qui veulent créer une entreprise au Cap-Vert.

"l'avenir dans le présent"

Mais Hélder Silva est convaincu que l'aéroponie est "l'avenir dans le présent" et que, dans cinq ans, la technologie dominera l'agriculture, avec tous les avantages mentionnés, et bien plus encore, à une époque où les prix de nombreux produits essentiels augmentent, en raison de la guerre en Ukraine.

Se considérant comme un représentant de la marque nord-américaine au Cap-Vert et non comme un revendeur, M. Silva a déjà installé six tours chez des particuliers, soulignant que dans peu de temps, le pays pourrait être autosuffisant en termes de légumes.

Il a également installé 20 structures dans les villages d'enfants SOS d'Assomada, à Santa Catarina de Santiago, ce qui, selon lui, le rend encore plus heureux, car l'objectif de l'implantation de la technologie dans le pays est d'aider les plus démunis, de faire baisser le prix des aliments et de faire en sorte que les gens mangent mieux.

Le projet connaît un tel succès qu'à partir de ce mois-ci, la ferme recevra des visiteurs du Sénégal, du Cameroun et de la Guinée-Conakry afin que l'idée puisse ensuite être installée dans ces pays, a-t-il révélé..