AFRIMA : Burna Boy, Didi B, Wizkid et Davido entre autres vainqueurs

Les musiciens vedettes d'Afrique ont foulé le tapis rouge le week-end dernier à l'occasion des All Africa Music Awards, qui célèbrent les meilleurs talents du continent.

L'événement, qui a duré quatre jours, s'est achevé dimanche soir par une cérémonie de remise des prix dans la banlieue de Dakar, la capitale du Sénégal, et a vu défiler quelques-uns des musiciens les plus populaires d'Afrique, comme les Nigérians P-Square et Tiwa Savage, la Malienne Rokia Kone et les chanteurs sénégalais Youssou N'dour et Baaba Maal.

Le chanteur ivoirien Didi B a remporté le prix de la meilleure chanson de l'année pour son morceau de rap "Tala". Montant sur la scène devant un public en délire, il a remercié ses collègues et a déclaré que c'était son premier prix de l'année.

"Je le dédie à ma mère et à mes fans", a déclaré le rappeur, chanteur et auteur-compositeur ivoirien. "Tala" - argot ivoirien utilisé pour décrire un type de danse - a été visionné près de 6,5 millions de fois en sept mois sur YouTube et est joué dans les boîtes de nuit du continent.

C'était la huitième édition de l'AFRIMA et la première à se tenir dans un pays francophone. Le Nigeria a accueilli la plupart des événements, y compris le dernier qui s'est tenu dans la ville de Lagos en 2021, où le chanteur malien Ibrahim Mahamadou Fily Sissoko, connu sous le nom d'Iba One, a remporté le prix du meilleur album. Cette année, One, a remporté le prix du meilleur auteur-compositeur.

D'autres chanteurs connus ont également été récompensés dimanche, notamment la star nigériane de l'afrobeat Burna Boy, qui a remporté le prix du meilleur artiste en Afrique. Un autre Nigérian, Asake, a remporté le prix de l'artiste révélation de l'année et Wizkid celui du meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest.

Selon les organisateurs, l'AFRIMA vise à mettre les musiciens africains en contact avec les marchés mondiaux tout en respectant la diversité culturelle et le patrimoine du continent.

"Nous sommes fiers de la façon dont ces artistes ont pu conquérir plusieurs marchés, tant au niveau national que mondial", a déclaré Mike Dada, directeur exécutif de l'événement.

Plus de 9 000 entrées ont été soumises pour le concours de cette année, le chiffre le plus élevé depuis sa création en 2014. Les gagnants ont battu plus de 380 candidatures dans 39 catégories représentant cinq régions d'Afrique ainsi que la diaspora.