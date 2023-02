Afrique du Sud : le Cap célèbre le festival des lanternes chinoises

Une foire du temple s'est tenue dimanche au Cap, en Afrique du Sud, pour célébrer la fête des lanternes chinoises.

De splendides spectacles, des collations délicates et des jeux de devinettes ont été présentés dans une atmosphère jubilatoire, plongeant la population locale et les communautés chinoises dans les rituels et les coutumes traditionnelles ancestrales.

La fête des lanternes est célébrée le 15e jour du premier mois du calendrier lunaire chinois, qui tombait cette année le dimanche. Elle marque la fin des festivités de la fête du printemps, avec des spectacles de lanternes et la dégustation de yuanxiao, des boules de riz glutineux.

Près de 3 000 habitants de la ville-mère sud-africaine du Cap ont visité la foire du temple, appréciant le charme des folklores chinois, notamment les danses du lion et du dragon et les spectacles d'arts martiaux.

Portant des costumes traditionnels chinois, devinant des énigmes de lanterne et dégustant divers snacks incontournables, les résidents locaux ont partagé la festivité et l'exotisme oriental de la fête traditionnelle chinoise.

"J'aime la nourriture et aussi le spectacle était vraiment bien. Et c'était aussi intéressant de voir comment le dragon se déplaçait", ont déclaré deux femmes à la télévision centrale chinoise (CCTV).

Cet événement dynamique était la toute première foire du temple de la fête du printemps à avoir lieu au Cap.

La culture et les traditions fantastiques du festival chinois ont séduit les spectateurs étrangers."Je pense que c'est très intéressant, cela m'expose à une culture que je ne connais pas", a déclaré Karsten, un habitant du Cap.

"Nous venons tous avec nos différentes traditions, elles sont toutes intéressantes, elles donnent une structure à chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne, je pense qu'il est important pour nous de comprendre les traditions des autres", a déclaré Sean Simpson, un autre résident local.