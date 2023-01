Mali : Assimi Goïta gracie les 49 soldats ivoiriens

Les 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali en juillet dernier ont été libérés.

Vendredi 6 janvier 2023, le chef de la junte le colonel Assimi Goita a gracié les soldats originaires de la Côte d’Ivoire après la condamnation de 46 d’entre eux à 20 ans de prison le 30 décembre, pour atteinte à la sûreté de l'Etat malien et complot contre le gouvernement.

_"Son Excellence le Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, Chef de l'Etat a accordé sa grâce avec remise totale des peines aux 49 Ivoiriens condamnés par les tribunaux maliens.[...]_Ce geste, qui démontre une fois de plus, son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme et à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région." a déclaré le colonelAbdoulaye Maiga, porte-parole du gouvernement.

La condamnation des soldats ivoiriens par la justice malienne avait déclenché un conflit diplomatique.

Les 49 soldats ont été arrêtés en juillet lorsqu'ils sont allés travailler pour Sahelian Aviation Services, une société privée engagée par les Nations unies pour travailler au Mali.