Kenya : l'algoculture comme alternative à la pêche et l’agriculture

La culture des algues contribue à l'émancipation économique des communautés de pécheurs sur les côtes du Kenya.

En raison de la surpêche, les revenus des pêcheurs masculins sont en baisse, ce qui signifie que cette nouvelle activité constitue une nouvelle source de revenus bienvenue pour les ménages.

Pendant longtemps, les villageois ont considéré la culture des algues comme inférieure à la pêche, jusqu'à ce que les stocks de poissons commencent à diminuer en raison de la surpêche.

La culture des algues emploie principalement des femmes, qui n'étaient traditionnellement pas autorisées à pratiquer la pêche. Mais aujourd'hui, c'est grâce à elles que leurs enfants ne souffrent pas de la faim.

"C'est ma seule source de revenus", explique Raya Juma, cultivatrice d'algues et mère de six enfants.

"Cela me permet de survivre. Je suis capable de me nourrir, de me laver et de m'habiller grâce à cette entreprise. Mes enfants n'ont pas de père, je suis leur mère et leur père, je suis le point d'ancrage de ma famille."

Les algues peuvent être récoltées tous les 45 jours et sont moins sujettes aux chocs extérieurs, comme le manque de précipitations.

"Lorsque mon mari part en haute mer tous les matins, il me donne parfois un peu d'argent qui peut ne pas être suffisant", explique Mwanasitishei Mwagombe, cultivateur d'algues.

"Je dois alors compléter ce revenu avec celui que je tire de la culture des algues afin d'acheter de la nourriture au marché pour mes enfants."

Le groupe de cultivateurs d'algues a été enregistré en 2012 et compte aujourd'hui 300 membres. Parmi eux, 200 sont des femmes, 70 sont des hommes et 30 sont de jeunes adultes ayant terminé leurs études secondaires.

Le projet est principalement soutenu par le Kenya Marine Fisheries Research Institute (KMFRI), un institut de recherche national qui promeut le "développement durable de l'économie bleue."

La culture des algues est une source de revenus bienvenue pour la communauté, lorsque l'agriculture traditionnelle sur la terre ferme n'est pas une option viable.

"Nous ne pouvons pas nous engager dans une agriculture significative sur la terre ferme car les animaux sauvages, tels que le singe colobe, les cochons sauvages et les babouins, envahissent régulièrement nos fermes. Ils peuvent détruire les cultures d'une parcelle d'un acre en une journ_ée", explique Fatuma Mohammed, cultivatrice d'algues.

La plupart des matières premières produites par le groupe sont exportées vers les marchés d'Afrique du Sud, des États-Unis et de Chine.

Les extraits d'algues séchées peuvent être utilisés dans les industries cosmétique et pharmaceutique, ainsi que comme engrais pour les sols. Sa teneur en fibres agit comme un conditionneur de sol, tandis que sa teneur en minéraux est utilisée comme engrais.

Les agriculteurs transforment également les algues en savons, shampoings et aliments pour poulets, mais ils ont du mal à les exporter.

Tous les 45 jours, une tonne métrique d'algues est récoltée sur chaque culture. Une tonne se vendait auparavant 98 dollars, mais depuis 2022, le prix est passé à 285 dollars.

Selon les pêcheurs locaux, ils gagnent 122 dollars les bons jours, mais ont souvent du mal à gagner plus de 40 dollars actuellement, en raison de la surpêche. Le KMFRI, indique que la culture des algues contribue à réduire la pauvreté dans les zones côtières, car elle diversifie les revenus des communautés de pêcheurs.