Zimbabwe : un Noël sombre, marqué par des délestages et l'inflation

Pour égayer les fêtes de fin d'année, le maire de la capitale du Zimbabwe, Harare, a récemment allumé des lumières de Noël dans le centre-ville. Mais pour beaucoup, l'événement n'était qu'un rappel de deux choses dont ils ont besoin mais qu'ils ne peuvent obtenir : l'électricité et un esprit de fête.

Même le maire Jacob Mafume ne semblait pas confiant quant à la possibilité de voir un Noël étincelant dans la capitale.

"Nous espérons vraiment que l'électricité restera pendant la période des fêtes de fin d'année", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'allumage, qui, les années précédentes, se déroulait dans une atmosphere joyeuse. "Au moins aujourd'hui, nous l'avons (l'électricité), et nous espérons qu'à mesure que nous avançons, les lumières ne s'éteindront pas".

La menace de la Covid-19 s'étant éloignée, le Zimbabwe a assoupli les restrictions sur les voyages et les rassemblements. Mais l'optimisme des vacances n'aide pas le pays, qui doit également faire face à l'inflation alimentaire la plus élevée au monde.

Dans le monde entier, les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche en raison de la guerre en Ukraine et les Zimbabwéens sont durement touchés. Cette nation d'Afrique australe de 15 millions d'habitants connaît l'inflation alimentaire la plus élevée au monde, à 321%, selon une mise à jour de la Banque mondiale sur la sécurité alimentaire en décembre.

Les Zimbabwéens profitent traditionnellement des vacances de fin d'année pour se rendre dans les zones rurales et passer du temps avec leur famille, mais cette année, l'inflation rend le voyage de retour difficile. Paidamoyo Gutsai, un mécanicien automobile, a déclaré que ces deux dernières années, il ne s'est pas rendu dans sa maison rurale dans la province orientale de Manicaland en raison des restrictions de la Covid-19.

"Cette année, c'est pire. Bien que je sois autorisé à voyager et même à organiser un rassemblement, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'argent", déclare ce père de trois enfants,ven scrutant les prix des produits alimentaires dans un supermarché. Il a évité les étagères contenant des arbres de Noël, des décorations et des lumières.

Même s'il pouvait se permettre d'acheter des lumières scintillantes, celles-ci nécessitent de l'électricité, et la plupart des foyers n'ont du courant qu'entre 23 h et 4 h.

Les vendeurs ambulants d'arbres et de décorations de Noël affirment que les clients sont peu nombreux.

"Parfois, je ne vends qu'un seul arbre de Noël par jour. Cet argent ne sert qu'à payer le bus pour rentrer chez moi", explique Eunice Pfavi, une vendeuse. "Je ne peux même pas économiser pour ma propre friandise de Noël. Le simple fait de pouvoir se payer de la nourriture pour la journée ressemble à un exploit."

Les prix élevés de la nourriture obligent beaucoup de personnes à mettre de côté les achats de Noël pour se concentrer sur les besoins immédiats.

"Les dépenses sont modérées. Nous n'enregistrons pas un boom comme cela devrait être le cas pendant la période des fêtes", avance Denford Mutashu, président de la Confédération des détaillants du Zimbabwe. En novembre, les dépenses ont chuté d'environ 30%, a-t-il ajouté.

L'inflation, les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'instabilité monétaire et la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires "pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat des consommateurs", soutient Fitch Solutions, la filiale locale du cabinet de recherche économique basé à New York. "La hausse des prix à la consommation a été la plus grande menace pour les dépenses de consommation en 2022, érodant le pouvoir d'achat et détournant les dépenses des articles discrétionnaires."

Pour ajouter aux malheurs, les pénuries d'électricité qui frappent le pays depuis des années se sont aggravées. La production d'électricité au barrage de Kariba, qui fournit habituellement environ 70% de l'électricité du Zimbabwe, a chuté à environ 300 mégawatts, alors que sa capacité est de 1 050 mégawatts. Cette chute drastique est due à la faiblesse des précipitations au cours des années successives, qui a fait baisser les niveaux d'eau de Kariba au point que seule une production minimale d'électricité est possible.

Les centrales électriques au charbon, qui fournissent également une partie de l'électricité, ne sont pas fiables en raison d'une infrastructure vieillissante qui tombe constamment en panne. Le Zimbabwe peut se targuer de bénéficier de nombreuses journées ensoleillées, mais le potentiel solaire du pays n'a pas encore été exploité à l'échelle nécessaire pour répondre aux besoins de la nation. Ces derniers mois, des ménages et des industries ont été privés d'électricité pendant des heures, voire des jours.

Le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa a déclaré qu'il importerait de l'électricité des pays voisins, la Zambie et le Mozambique, pour égayer la saison des fêtes, mais jusqu'à présent, les foyers du pays sont dans l'obscurité.