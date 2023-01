Zambie : des délestages pour faire face à la pénurie d'électricité

Une pénurie d'électricité frappe de plein fouet la Zambie. La Zesco, a fourni un calendrier de délestage entré en vigueur le 4 janvier dernier et qui prévoit de longues heures de coupures jusqu'à 12 heures par jour selon les quartiers.

La compagnie nationale d'électricité s'est vue confrontée à deux défis, d'abord l'arrêt du générateur de 150 MW de la centrale thermique à charbon de Maamba pour une maintenance et le faible niveau d'eau du réservoir de Kariba qui alimente la principale centrale hydroélectrique du pays.

Avec la sécheresse, la capacité de la principale centrale électrique en Zambie est passée de 1080 MW à moins de 400 MW. La reprise normale de l'activité énergétique est prévue le 20 janvier dernier selon la Zesco.

Situé au niveau du bassin du Zambèze, à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, le barrage de Kariba est parmi les plus grands au monde et fourni à ses pays plus de 60 % de leurs besoins en énergie.