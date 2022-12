Rétrospective 2022 : les événements culturels phares de l'année

"En laissant scintiller notre lumière nous offrons inconsciemment aux autres la possibilité d'en faire autant" disait Nelson Mandela. Coup de projecteurs sur les personnalités et les évènements majeurs qui ont marqué la scène culturelle africaine en 2022.

L'"Amazone" surplombe désormais l'esplanade éponyme au cœur de Cotonou. Haute de 30 mètres, la statue a été inaugurée par le président de la République du Bénin. Le monument, entièrement recouvert de bronze, rend hommage aux combattantes Agoodjié. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, ces femmes appartenaient à la troupe d’élite de l'armée royale du Dahomey. Le royaume était situé au sud de l'actuel Bénin.

Leur renommée les précède encore aujourd'hui puisque leur histoire a servi de trame au film américain, "The Woman King". Le long-métrage s'est librement inspiré de la vie des protectrices du royaume Dahomey. Il a été salué dès sa sortie en salles au Bénin et par l’Association des critiques de films afro-américains. L’actrice sud-africaine Thuso Mbedu incarne d'ailleurs à l’écran une Agoodjié.

Les acteurs du nouvel opus Marvel/Disney, "Black Panther : Wakanda Forever" ont pris part à l'avant-première africaine du film qui se deroulait à Lagos (Nigeria). La suite de l'histoire du royaume du Wakanda désormais orphelin de son souverain T'Challa était grandement attendue. Pour ce retour, la production américaine a sollicité plusieurs artistes africains. Outre des sud-africains ou la Ghanéenne Ammarae qui interprètent des morceaux afin de la bande originale du film, les chanteurs nigérians sont les plus représentés avec notamment Burna Boy et Tems.

Rudy Gomis a tiré sa révérence. Ainsi s'en va un monument de la musique africaine. Le chanteur Sénégalais s’est éteint le 27 avril à l'âge de 75 ans. Avec ses compères, il faisait briller l'Afrique. Des milliers de personnes à travers le monde se sont déhanchées sur les rythmes et les sonorités afro-latino des morceaux du groupe Orchestra Baobab. Le percussionniste était un des membres fondateurs du groupe phare des années 70.

Le Nigeria a fait ses adieux à l'une de ses plus grandes chanteuses gospel. Osinachi Nwachukwu est décédée à l’âge de 42 ans au début du mois d'avril. Sa voix cristalline qui emplissait autrefois sa paroisse à Abuja en attirant les foules s'est tue. La nouvelle du décès de l'artiste a levé le voile sur le tabou que constituent encore les violences conjugales. En effet, certains proches ont avancé durant le procès de l'époux d'Osinachi Nwachukwu que l’interprète serait décédée des suites de violences de son partenaire.

276 jeunes filles. Leur histoire avait aussi choqué le pays tout entier et eu un retentissement au-delà des frontières du Nigeria. Depuis l’enlèvement des filles de Chibok par le groupe terroriste Boko Haram en 2014, certaines ont réussi à s’évader, d’autres ont été secourues mais elles sont nombreuses à demeurer introuvables. L’œuvre "Statues Also Breathe" (Les Statues respirent aussi) leur rend hommage. Imaginé par l’artiste française Pure Noury, ce travail se compose de 108 portraits en argile représentants chaque fille absente. Il a été réalisé par 108 étudiants venu des quatre coins du Nigeria. Il est exposé dans la capitale, à Lagos.

Les Journées Cinématographiques de Carthage, un des plus anciens festivals du genre encore actif sur le continent fêtait ses 56 ans. Parmi les films de fictions et les films documentaires primés cette année se trouvait "Sous les Figues" de la cinéaste franco-tunisienne Erige Sehiri. Le long-métrage avait déjà été récompensé au Festival du film francophone de Namur (Belgique) et pendant La Quinzaine des réalisateurs à Cannes (France).

Retour à présent sur les rendez-vous phare de l’année et les distinctions reçues.

Pionnier des constructions durables au service des populations telles que des écoles dans la campagne burkinabè, l'architecte Diébédo Francis Kéré est devenu le premier africain décoré de la plus haute distinction de la profession. Il s'est vu décerner le prix Pritzker. C'est avec émotion qu'il a célébré la nouvelle, ne manquant pas de souligner le talent de la jeunesse africaine. Il s'est également rendu au Burkina Faso pour l'occasion.

L’UNESCO a enrichi sa liste du patrimoine immatériel de l’humanité en y inscrivant de nouvelles traditions et musiques africaines. Parmi elles : le Raï algérien, un chant empreint d’émotions et de poésie pratiqué dans différents milieux sociaux encore aujourd'hui. Le franco-algérien DJ Snake en est d'ailleurs la preuve vivante. La danse Kalela de Zambie datant de l'époque coloniale et traditionnellement interprétée lors de funérailles ou pendant la célébration des moissons. La gastronomie n'est pas en reste; la Harissa, cette pâte pimentée chère aux Tunisiens a aussi fait son entrée sur la liste.

Quand certains font leur entrée, d’autres signent leur retour. Les tirades de "Ngaahika Ndeenda" traduit par ("Je me marierai quand je veux") ont de nouveau résonné dans le théâtre de Nairobi. Une représentation après 45 ans de censure. Des comédiens sont remontés sur les planches kényanes pour interpréter la pièce de théâtre la plus célèbre du pays. "Ngaahika Ndeenda" évoque l'exploitation de citoyens ordinaires par l'élite politique et économique du pays.

L'oeuvre avait déplu aux autorités en 1977 ce qui avait alors entrainé son interdiction. Ses auteurs Ngugi wa Thiong’o et Ngugi wa Mirii, avaient même été emprisonnés.

La Biennale de Dakar a retrouvé son public après un report en 2020. Au programme, le meilleur de la création artistique contemporaine d'Afrique et plus 2 500 artistes.

L’Éthiopien au style abstrait Tegene Kunbi Senbeto a remporté le Grand prix de l’évènement. Les pionniers étaient également célébrés avec la mise à l'honneur du malien Abdoulaye Konaté, grande figure des arts plastiques.

Premier Africain a remporté le Grammy du meilleur album électronique de l’année, le DJ Sud Africain Black Coffee est rentré de Las Vegas les yeux pleins d’étoiles mais surtout les valises chargées de son tout premier Grammy.