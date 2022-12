Afrique du Sud : les fêtes de fin d'année au rythme des délestages

Alors que de nombreux sud-africains se réjouissent de leur premier Noël sans restrictions depuis la pandémie de Covid-19, ils doivent à présent organiser leur réveillon autour du programme de délestage auquel le pays est confronté.

Certaines familles se considèrent chanceux de pouvoir passer les fêtes de fin d’année ensemble et ce malgré les coupures de courant. Quelques-unes d’entre elles considèrent que les délestages pourraient même apporter une certaine ambiance.

_"Nous devons faire, il suffit de regarder le calendrier des délestages (coupures de courant) d'abord et ensuite nous pouvons faire tout ce qui doit être cuisiné, ou nous utilisons un réchaud à gaz, et ensuite nous pouvons mettre la table dehors, faire les éclairages à la bougie et ça va être magnifique." s'est réjouie_Molalo Mishapo, la cliente du centre commercial de Sandton City à Johannesburg.

Actuellement, les coupures de courant de niveau 6 signifient que les Sud-Africains devront se passer d'électricité jusqu'à 8 heures par jour, et des niveaux encore plus élevés sont envisagés pendant la période des fêtes.

"Etant donné que nous sortons d'une période de pandémie... c'est une bénédiction, je pense, juste d'être en bonne santé et heureux. Oubliez les lumières et vivez simplement." a expliqué Cindy Naidoo cliente du centre commercial de Johannesburg.

La phase 6 du délestage a été mise en place par la compagnie d'électricité Eskom vendredi matin après la panne de huit unités de production. Dans le cadre d'une nouvelle réduction, le délestage est passé au stade 4 à 5 heures du matin mardi et devrait rester à ce niveau pour le reste de la semaine.