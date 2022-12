RDC : disparition de la chanteuse Tshala Muana

La célèbre chanteuse et danseuse congolaise Tshala Muana est décédée vendredi dernier à l'âge de 64 ans, selon son producteur et compagnon, Claude Mashala.

Considérée comme la "reine du Mutuashi", une musique et une danse traditionnelles du Kasaï, Tshala Muana était célèbre pour plusieurs chansons telles que Karibu Yangu, Malu et Tshianza.

Elle a effectué de nombreuses tournées à l'étranger, a remporté plusieurs prix sur la scène nationale, continentale et mondiale et a enregistré plus de 20 albums.

Sa musique est également apparue dans la bande originale du film musical congolais populaire de 1987 La Vie est Belle et Aya of Yop City.

Muana, de son vrai nom Élisabeth Tshala Muana Muidikay, était aussi souvent appelée affectueusement "Mamu National", ce qui signifie la mère de la nation, pour sa défense vocale des droits des femmes et des enfants au parlement congolais.

Elle était connue pour être une partisane de l'ex-président de la RD Congo, Joseph Kabila, et de son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD).