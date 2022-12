Ouganda : 1 200 doses de vaccins contre Ebola sont arrivées à Entebbe

Les premiers candidats vaccins contre la souche Soudan d'Ebola qui touche l'Ouganda sont arrivés près de la capitale Kampala, jeudi.

La semaine dernière, le dernier patient est sorti de l'hôpital ce qui suscite des espoirs quant à la fin de l'épidémie de la fièvre hémorragique mortelle déclarée le 20 septembre dernier dans ce pays a fait savoir la ministre de la Santé.

"Nous sommes aujourd'hui à neuf jours du compte à rebours. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas un autre cas (d'Ebola). L'Ouganda est un pays qui veut toujours être préparé et prêt à chaque fois qu'une épidémie se déclare" a souligné Dr. Jane Ruth Aceng.

Lors d'une cérémonie de réception des vaccins à Entebbe, à environ 45 km (28 miles) au sud de la capitale Kampala, la ministre de la Santé Jane Ruth Aceng a déclaré que les 1 200 doses qui étaient arrivées provenaient de l'Institut du vaccin Sabin.

Il n'existe actuellement aucun vaccin homologué pour la souche soudanaise du virus à l'origine des infections en Ouganda et cet essai vise à déterminer si l'un des trois candidats vaccins, ou les trois, sont efficaces pour combattre la souche.

L'OMS avait déclaré qu'elle enverrait trois candidats vaccins en Ouganda pour qu'ils soient utilisés dans un essai, l'un par l'Université d'Oxford et le Serum Institute of India, un autre par le Sabin Vaccine Institute et un troisième par Merck & Co Inc (MRK.N).

À la fin de la période des 42 jours, incubation, le 10 janvier prochain, si aucun cas ne se déclare l'Ouganda, sera déclaré exempt d'Ebola. Ce pays d'Afrique de l'Est a connu jusqu'à présent sept épidémies d'Ebola.