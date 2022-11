L'Ouganda attend des "vaccins candidats" contre Ebola

L’Ouganda pourrait démarrer sous peu des essais des vaccins contre la souche d’Ebola, dite ''souche soudanaise'' qui sévit dans le pays depuis le 20 septembre. 141 cas confirmés et 55 décès ont déjà été enregistrés.

Les autorités ougandaises et l’Organisation Mondiale de la santé ont donné leur feu vert pour l’expérimentation de trois vaccins candidats. Un des vaccins a été développé par l'université d'Oxford et l'Institut Jenner au Royaume-Uni et produit par le Serum Institute of India, a détaillé la Dr Ana Maria Henao Restrepo, de l'OMS.

Un autre a été développé par l'Institut Sabin situé aux Etats-Unis avec le soutien des autorités américaines, tandis que le troisième a été développé par l'organisation de recherche scientifique International AIDS Vaccine Initiative (IAVI). L’annonce a été faite mercredi par le directeur général de l’OMS.

"Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que le comité d'experts externes de l'OMS a évalué trois vaccins candidats et a convenu que tous les trois devaient être inclus dans l'essai prévu en Ouganda. L'OMS et le ministre ougandais de la santé ont concédé et accepté la recommandation du comité. Nous prévoyons que la première dose de vaccins sera expédiée en Ouganda la semaine prochaine.", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les essais concerneront les contacts des malades confirmés d'Ebola et les contacts des contacts ainsi que les travailleurs de première ligne et les agents de santé.

Lundi le président ougandais annonçait le recul de la propagation du virus. Pour l’OMS la vaccination reste malgré tout importante.

"Nous espérons - j'espère sincèrement - que cette épidémie disparaîtra. Et cette épidémie est contrôlable sans vaccins, il est clair que nous pouvons contenir l'épidémie sans vaccin. Mais il est également clair, d'après l'expérience du Congo, que l'on peut arriver à un contrôle beaucoup plus rapide en utilisant des vaccins efficaces et c'est là les réponses que nous devons obtenir.", explique Michael Ryan, directeur des urgences sanitaires de l'OMS.

Outre les vaccins candidats , deux produits thérapeutiques expérimentaux attendent l’approbation de l’OMS et de Kampala avant une éventuelle phase d’essai.