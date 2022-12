Mode : la Dakar Fashion Week 2022 fête ses 20 ans

La 20ème édition de la Dakar Fashion Week s’achève après trois jours de festivités.

Les amoureux de la mode se sont donné rendez-vous sur l’île de Gorée au large de la capitale Dakar afin de célébrer la culture africaine grâce à des défilés, concerts et autres créations artistiques.

Un lieu symbolique pour mettre en lumière les mannequins, et les talents des créateurs du continent.

Organisée par la styliste Adama Paris, la Dakar Fashion Week a donné, pour ses 20 ans, la chance à 20 jeunes stylistes sénégalais de se faire connaître sur la scène mode internationale.

_"Je suis complètement heureuse, mon bébé [Dakar Fashion Week] a grandi et aujourd'hui c'est une très belle fête avec 20 créateurs exceptionnels. Donc je ne peux qu'être heureuse que ce bébé ait grandi et que mon rêve soit devenu le nôtre.[...]__La mode africaine inspire beaucoup de choses. Vous avez vu Chanel à Dakar et ce n'est pas anodin, et d'autres marques sont allées ailleurs en Afrique. La mode africaine est créative, elle est diversifiée, elle est belle et elle est audacieuse."_se réjouissait Adama Ndiaye, organisatrice de la Dakar Fashion Week.

Professionnelle de la mode, Adama N’Diaye, française d’origine sénégalaise, créatrice de la marque Adama Paris, a su veiller au succès de l’événement avec à ses côtés des jeunes talents près à montrer leurs créations.

Parmi eux, le nigérian Bayo Orange Culture, l’ivoirienne La Falaise Dion ou encore le marocain Karim Tassi...

"La particularité est d'être en Afrique, de réunir tous les créateurs africains, chacun avec son identité culturelle, et de pouvoir mettre tout le monde sur le même podium, c'est ça qui est magnifique." a déclaréKarim Tassi, créateur marocain.

Avec le thème « Made in Africa by africain for the world », l’édition anniversaire a mis en lumière les couleurs, matières et textures du continent, et surtout son identité propre qui allie tradition et modernité.

"Ça booste bien sûr le secteur de la mode au Sénégal. Parce que ça donne déjà de l'audace aux jeunes entrepreneurs de la mode de pouvoir s'ouvrir beaucoup plus dans ce domaine et d'être beaucoup plus dans la chose." a ditKhadim Ndiongue, spectateur et jeune créateur.

La Dakar Fashion week 2022, a eu lieu quelques jours avant l’arrivée de la maison de mode française Chanel, qui organisera à Dakar mardi, le défilé de sa nouvelle collection métiers d’art.