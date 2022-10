Ouganda : vaincre la stigmatisation des cicatrices par la mode

''My Scars are Beautiful ", ''mes cicatrices sont belles'', c'est le concept d'un défilé de mode qui s'est déroulé à Kampala en Ouganda à l'occasion de la Journée d'appréciation des cicatrices.

L'événement a mis à l'honneur les différentes formes corporelles ainsi que les maladies dermatologiques rares. Les mannequins ont un point commun, des défigurations sur leur corps souvent stigmatisées

Vaincre la stigmatisation des cicatrices par la mode, c'est le but visé par l'organisation. Une source de fierté pour la directrice de création de la marque qui a elle-même subi deux opérations chirurgicales qui lui ont sauvé la vie. Non sans laisser des stigmates sur sa peau.

"Cet événement est un défilé qui porte une cause, une noble cause. Nous voulons encourager les femmes de grande taille à se sentir belles comme elles sont. Il en va de même pour les personnes qui ont des cicatrices. Je me détestais avant, à cause de mes cicatrices. Mais au moment où j'ai accepté que, oui, c'est quelque chose que je ne peux pas changer , cette acceptation m'a guérie.", explique Monica Khatokho.

Loin d'être un préjudice esthétique, les mannequins ont assumé et présenté, sous le feu des projecteurs leur point suture et autres marques visibles sur les parties de leurs corps. Des cicatrices sont souvent liées à une histoire. Un instant de la vie au cours duquel on est parfois passé près de l'irréparable.

"J'ai eu mes cicatrices en 2011. C'était après accident dû à un incendie. La maison a pris feu à cause d'une bougie, et j'étais à l'intérieur, je dormais. J'ai été brûlée. J'ai passé quelques mois à l'hôpital, et c'est comme ça que j'ai eu mes cicatrices. Ce défilé représente beaucoup pour moi. Le thème "Mes cicatrices sont belles", il fait ressortir ce que nous avons toujours voulu entendre. Par exemple, avoir des cicatrices ne vous rend pas laide. Oui, vous êtes belle, mais d'une manière différente.", Lucy Kemigisa, mannequin avec des cicatrices de brûlures.

Les recettes du défilé de mode seront reversées à l'organisation Dirare, qui a été créée pour offrir un soutien aux personnes ayant des cicatrices.