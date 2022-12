Rwanda : clôture du 8e festival du film africain de Mashariki

La 8e édition du Festival du film africain de Mashariki s’est déroulée au Rwanda. C'est le plus grand festival de cinéma du pays et il a eu pour objectif de mettre en valeur les cinéastes rwandais, mais aussi d'Afrique en général.

Cette année, le festival a mis l'accent sur les films qui ont remis en question les relations entre les sexes, avec pour principale esthétique artistique celle du courant afro futuriste apparus dans la seconde moitié du 20ème siècle.

" Le thème de cette année est l'afro-futurisme. Il s'agit donc d'encourager les jeunes réalisateurs, les producteurs à avoir l'idée de la création, à réinventer des histoires, à montrer une nouvelle Afrique, différente de l'image que les gens ont de l'Afrique, une Afrique pauvre." a déclaré Trésor Senga, fondateur du Festival du film africain de Mashariki.

Pendant une semaine, 72 films ont été mis en compétition et projetés dans un cinéma du centre de Kigali. Les projections étaient gratuites et ouvertes à tous.

"Le cinéma rwandais commence tout juste à s'imposer sur la scène internationale. Ce qui est intéressant quand on est au début, c'est qu'il y a encore tout à faire, tout à raconter. On peut créer des histoires riches qui sont là, qui sont enracinées, qui existent. Avec la culture d'ici, les traditions d'antan et l'approche moderne des créateurs rwandais." a expliquéDiane Ntahimpera, scénariste burundaise.

"En fait, nous avions l'habitude de voir que les Blancs étaient ceux qui réalisaient des films, nous allions les voir et nous les apprécions mais aujourd’hui nous aimons également les films réalisés par des Noirs ." a dit Gatesi Ganza Bernadette, étudiante en design.

La cérémonie de clôture a eu lieu le vendredi, en présence de personnalités importantes telles que l’actrice Tariro Washe, également fille du président du Zimbabwe. A cette occasion, trois films ont été récompensés dans la catégorie des films professionnels. Quatre étudiants ont également reçu un prix du jury.