Libye : le festival de la chanson de retour après 18 ans d'interruption

Le festival de la chanson libyenne défie la réalité politique après 18 ans d'interruption, un spectacle inédit a eu lieu dans la capitale Tripoli.

La cinquième édition du festival, porte le nom de Mohamed Hassan, l'artiste le plus célèbre du pays, et a pour devise la chanson libyenne aux yeux optimistes - l'art nous rassemble. Selon les organisateurs, au-delà du festival, il y a lieu d'unir un peuple.

"Le festival de la chanson libyenne s'intéresse aux paroles, aux airs et aux rythmes libyens, et bien sûr aux voix libyennes - ce n'est pas nouveau pour les Libyens. Il [le festival] a eu des éditions précédentes - peut-être quatre avant cette cinquième édition, après une pause de 18 ans en raison des conditions et des crises dans notre pays, mais maintenant nous disons que nous sommes de retour, avec de nouvelles voix, avec une nouvelle approche concernant les paroles et les airs" a souligné Sami Mahmoud, artiste libyen participant au festival.

Des prix ont été décernés aux différents lauréats du festival, dont le plus important de son histoire, environ six mille dollars au grand gagnant. Presqu’une centaine d'artistes venus de toute la Libye, mais également des pays voisins comme la Tunisie.

"82 participants se sont inscrits au festival, huit ont été rejetés pour ne pas avoir respecté les conditions d'inscription du festival. Le comité d'organisation a soumis 74 candidatures au comité technique qui a travaillé pendant 10 jours et a réussi à sélectionner 20 participants pour la compétition officielle " a expliqué Walid Jdir, membre du comité du festival.

Durant ce festival qui a duré trois jours, s'est tenu le Tripoli Media Days, au cours duquel Tripoli a été la capitale des médias arabes, et a vu se succéder plusieurs concours et festivals, notamment le Forum des créateurs de contenu arabe, la réunion des ministres de l'information arabes et le Prix des journalistes pour la paix.