Nigéria : "The experience", le plus grand concert religieux d'Afrique

Le plus grand concert religieux d'Afrique, The Experience, a eu lieu à Lagos, au Nigeria, après une interruption de deux ans - qui l'a vu mettre en scène une version virtuelle et une version hybride - en raison de la pandémie de COVID-19.

La 17e édition du concert, a présenté un éventail d'artistes autochtones et internationaux primés tels que Travis Greene, Sinach, Phil Thompson, et bien d'autres.

Pour ces artistes, des spectacles comme celui-ci contribuent à promouvoir l'intégration entre les artistes internationaux et ceux du Nigeria, une puissance socioculturelle en Afrique.

"Regardez les opportunités données aux musiciens et artistes locaux de collaborer et de rencontrer des artistes internationaux. C'est déjà un énorme avancée et nous en sommes ravis." a expliqué Eben, artiste de gospel.

Le co-organisateur de l'expérience et pasteur principal de la House on the rock, Ifeanyi Adefarasin, affirme que le concert contribue également à promouvoir la paix dans le pays en réunissant des personnes de différentes confessions.

_" L’expérience n’a pas seulement de la valeur dans le christianisme mais aussi dans d'autres confessions._Nous avons des gens qui sont hindous, nous avons des musulmans qui viennent et qui témoignent et qui disent que oh ! artiste particulier, j'ai commencé à avoir la chair de poule partout en moi. Donc, c'est juste un outil puissant pour unifier les gens dans le culte." a déclaré Ifeanyi Adefarasin, co-fondatrice de l'événement.

L'industrie musicale nigériane contribue de manière significative à la vague croissante de musique et de culture noires qui se répandent dans le monde entier. Les concerts internationaux comme The Experience offrent des opportunités à d'autres secteurs de l'industrie créative nigériane qui travaillent dans les coulisses.

"Vous apprenez la culture de la personne et la personne apprend votre culture. Cela seul est établi, c'est fait. Plus on collabore, plus on apprend la culture, les valeurs, les croyances de chacun." a dit Eno Micheals.

"Et je pense que c'est fascinant quand vous savez d'un côté vous avez des gens qui disent qu'ils sont obéissants et d'un autre côté ils disent je suis autre chose. Et parfois, cela se dessine sur des lignes tribales et des lignes de nos différences. L'Experience est une scène où vous nous voyez tous, aussi différents que nous soyons, nous rassembler pour faire un seul son et je pense que c'est un grand modèle pour nous en tant que nation de ce que nous devrions être et de ce que nous allons être" a déclaré Muyiwa Olarewaju, chanteur de gospel britannique.

The Experience, a rassemblé des milliers de fidèles au Tafawa Balewa Square Lagos, pour la première fois depuis 2019, dans une nuit de louange et d'adoration palpitante.