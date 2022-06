Les Nigérians Tems et Wizkid récompensés aux BET Awards 2022

Une soirée de musique, d'activisme et de célébration lors des BET awards 2022.

La cérémonie qui honore l'excellence noire dans la musique, le divertissement et le sport a vu certaines des plus grandes stars afro-américaine monter sur scène dimanche. Une soirée pour l'excellence noire, mais également une nuit historique pour les artistes nigérians Tems et Wizkid.

La chanteuse nigériane âgée de 27 ans a remporté le prix du Meilleur artiste international, tandis que Wizkid a remporté le prix de la Meilleure Collaboration pour "Essence" avec Tems et Justin Bieber.

Tems a dû faire face à une concurrence féroce de la part d'artistes de premier plan, notamment l'artiste congolais Fally Ipupa et son compatriote Fireboy, qui a interprété son Hit planétaire "Peru" lors de la cérémonie.

"Là d'où je viens, des choses comme ça n'arrivent pas", a déclaré la chanteuse née à Lagos, au Nigeria. "C'est un rêve. Si vous me regardez, je veux que vous vous imaginiez comme moi parce que vous êtes censés être ici aussi" a-t-elle ajouté.

Sean "Diddy" Combs a reçu le Lifetime Achievement Award, l'une des plus hautes distinctions de la cérémonie. Le magnat de la musique est le fondateur de Bad Boy Records, possède sa propre chaîne de télévision, sa ligne de vêtements et a remporté trois Grammy Awards. Il a travaillé avec un grand nombre d'artistes de premier plan, dont Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans et 112.

Drake et Ari Lennox sont les deuxièmes artistes les plus nommés, avec quatre nominations chacun. Trois nominations ont été attribuées à plusieurs autres artistes, dont Baby Keem, Silk Sonic, Chloe Bailey, Future, H.E.R., Jazmine Sullivan, Ye (anciennement Kanye West), Kendrick Lamar, Lil Baby, Mary J. Blige et Tems.

Les gagnants des 19 catégories, y compris les récompenses pour le cinéma et le sport, sont sélectionnés par la Voting Academy de BET, composée de professionnels du divertissement et de fan