Ouganda : les producteurs de canne à sucre passent à l'avocat Hass

C'est la première récolte d'avocats de Munu Nyende.

Lorsqu'il a défriché sa ferme de canne à sucre pour y planter des avocatiers Hass il y a trois ans, beaucoup l'ont mis en garde contre cette décision.

Mais avec l'assurance du gouvernement, il a trouvé le courage de cultiver ce fruit dont la nouvelle popularité dans le monde entier ouvre le marché mondial.

"Il y a eu un shamba que j'ai récolté après environ 36 mois et évidemment j’ai été déçue, on l’apprend quand on s’intéresse à l'avocat et ce qu’on lit à son sujet. C’est d’ailleurs pourquoi nous n'avons pas commencé à récolter, mais les perspectives sont élevées" a expliqué Munu Nyende, agriculteur.

Les sols et le climat de l'Ouganda favorisent la culture de l'avocat et sont considérés comme les meilleurs, même par rapport aux dix premiers exportateurs mondiaux, dont son voisin le Kenya.

D'un avocat âgé d'environ cinq ans, un agriculteur peut récolter 3000 fruits par an, soit environ 500 kilos. Par rapport à une exploitation de canne à sucre de la même taille, cela signifie que le producteur d'avocats gagne six fois plus, mais les experts affirment qu'un volume d'exportation suffisant nécessite au moins 10 000 agriculteurs de plus pour cultiver ce fruit_._

Même s'il y a une reprise, ceux qui veulent s'aventurer dans le Hass sont prudents. Ali Kibwika Muyinda fait partie d'une initiative qui travaille avec un noyau d'exploitations d'avocats dans la région orientale :"Je ne dirais pas que passer à l'avocat est un pari, je pense que cela devrait être la chose à faire" a-t-il déclaré_._

Le gouvernement affirme que l'idée n'est pas de remplacer la canne à sucre, mais d'augmenter la liste des cultures stratégiques.

"Notre intention est d'avoir des avocats Hass pour l'exportation, mais aussi d'avoir une valeur ajoutée parce que l'huile végétale est extraite de l'avocat Hass, donc l'agriculteur du noyau agira en tant que preneur, l'acheteur des agriculteurs de base dans les sous-comtés, mais aussi en tant que créateur de valeur ajoutée". a déclaré Bwino Fred Kyakulaga, ministre d'état à l'agriculture.

En 2021, les exportations d'avocats ont totalisé 7 milliards de dollars, un chiffre que l'Ouganda espère pouvoir exploiter si davantage d'agriculteurs adoptent l'avocat.

Un reportage de Raziah Athman pour Africanews, à Iganga, en Ouganda