Ouganda : la production de bambous artificiels en plein essor

La production de bambou artificiel commence dans cette pépinière, où une variété d'herbes sont cultivées.

Une fois arrivées à maturité, les perches de bambou sont découpées en minuscules bandes qui sont collées ensemble pour former des poutres.

Remplaçant généralement le bois, ces pièces de bambou vont au-delà du bois d'œuvre. Cette usine de transformation située à l'extérieur de Kampala fabrique des feuilles de toiture ondulées, des tuiles et même de la fibre de verre.

"Ce que nous voyons n'est pas seulement un tube rond et doré comme ceux qui sont derrière moi. Ce que nous voyons, c'est un matériau de qualité industrielle, une matière première qui peut faire tant de choses. Donc le rôle d'Amabanda est ici de clore la commercialisation et l'industrialisation du bambou". a expliqué Robert Semakula.

Ces produits légers et sophistiqués en bambou sont acheminés vers l'Europe où une start-up les transforme, grâce à des procédés de haute technologie, en fibres fines qui sont collées ensemble pour fabriquer des matériaux utilisés dans les voitures, les avions et les éoliennes.

_"Il y a beaucoup d'intérêt en Ouganda et certaines personnes ont planté mais tout le monde se demande où nous vendons notre bambou ? Où est le marché ? C'est pourquoi nous avons commencé avec l'installation de transformation comme l'une des premières étapes pour montrer aux gens ce que l'on peut faire avec le bambou - parce qu'il y a tellement d'applications différentes du bambou - et pour présenter et aussi pour fournir un marché". a déclaré Thomas Quirynen, e_ntrepreneur social et responsable opérationnel chez Amabanda.

La résistance à la traction du bambou est plus forte que celle de l'acier, c'est pourquoi on envisage de l'utiliser pour renforcer les constructions.

L'équipe ici travaille des journées entières pour produire un conteneur de bandes, mais il faut 5 000 perches par mois pour répondre à la demande.

En Ouganda, les plantations commerciales sont encore peu nombreuses et jeunes, de sorte que leur plus grand défi pour le moment est l'accès au bambou.

"Vous pouvez en propager 100 et en obtenir cinq ou sept. Nous avons donc encore du mal à relever ce défi et nous avons besoin de l'aide des scientifiques car les semis sont encore très chers pour les agriculteurs. S'il pouvait y avoir, par exemple, une culture de tissus de bambou, cela aiderait, mais pour l'instant nous nous battons avec le matériel végétal" a dit Tagan Nuwagaba, cultivateur de bambous.

Dans un pays où le bon bois dur se fait rare, cette herbe comble lentement le vide.

En effet, les perches de bambou ont des formes et des tailles différentes, ce qui rend le calcul difficile lors de la production.

Le bambou technique résout ce problème.

Un reportage de Raziah Athman, correspondante pour Africanews en Ouganda.