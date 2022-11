Ethiopie : les 10km d'Addis Abeba et la paix retrouvée

Plus de quarante mille coureurs ont participé à la Grande Course éthiopienne.

Réunis à Addis Abeba la capitale, les participants à la 22e édition du 10 km international, ont applaudit l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens.

Ils ont exprimé leur espoir que la course puisse se tenir à Mekelle, la capitale du Tigré.

" Grâce à la paix, nous sommes autorisés à faire participer plus de quarante mille personnes. Je suis très fier de cela. S'il vous plaît, faites un grand geste pour la paix. C'est le bénéfice de la paix. Je suis très heureux d'organiser une telle course ici à Addis Abeba. Je veux faire ce genre de chose à Mekelle, je veux faire ce genre de chose dans le nord de l'Éthiopie. C'est très important." a ditHaile Gebrselassie, fondateur de la Great Ethiopian Run.

Abe Gashaw, 24 ans, est devenu le premier athlète à remporter trois titres en s'imposant lors de la Course, après avoir remporté la compétition en novembre 2016 et janvier 2021.

Il a terminé la course en 28 minutes et 32 secondes devant Hailemariam Amare et Gemechu Dida vainqueur de l’année dernière.