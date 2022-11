Ethiopie : rebelles et autorités fédérales acceptent le cessez-le-feu

Le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles du Tigré ont signé samedi à Nairobi un accord de paix visant à faire taire les armes.

Le document prévoit un accès humanitaire à tous ceux dans le besoin au Tigré et dans les régions voisines. Cet accord stipule que le désarmement sera effectif en même temps que le retrait des forces étrangères et non militaires du Tigré. Il promet des garanties de sécurité pour les travailleurs humanitaires. Sur Twitter, les autorités d'Addis-Abeba ont affirmé que les services de base sont lentement rétablis dans certaines zones du Tigré et des efforts sont déployés pour acheminer l'aide humanitaire.

Nous voulons exprimer notre engagement total afin d'apporter la paix et la stabilité à notre peuple et à notre pays. Par conséquent, nous consacrerons pleinement nos services à la mise en œuvre de l'accord de Pretoria et de cette déclaration. À cette fin, nous souhaitons affirmer notre plein engagement envers le peuple éthiopien, envers ce panel et envers le monde" a souligné Marshal Birhanu Jula, chef d'état-major des forces armées éthiopiennes.

Les pourparlers menés par l'Union africaine à Nairobi font suite à l'accord de cessation des hostilités signé le 2 novembre dernier entre l'Éthiopie et les rebelles du Tigré en Afrique du Sud. L'ancien président nigérian Olesegun Obasanjo, a déclaré que la mise en œuvre de l'accord se fera immédiatement sans délai.