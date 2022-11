Accord de la mer Noire: reprise des exportations d’engrais russes

Les Nations Unies ont annoncé, vendredi, que le premier cargo russe chargé d’engrais mettra le cap sur l'Afrique le 21 novembre, à la suite de la reconduction de l'accord sur le corridor céréalier de la mer Noire.

La secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced), Rebeca Grynspan, a affiché son optimisme lors d'une conférence de presse:

" Il y a environ 300 000 tonnes d'engrais dans les ports européens. Le premier navire quittera un port néerlandais pour se rendre au Malawi, le navire est en train de charger en ce moment même. Sa date de départ a été fixée au 21 novembre, à destination du Malawi, via le Mozambique (...) Après le Malawi, grâce au don d'Uralchem-Uralkali, de l'intervention du PAM et avec l'aide de la Banque mondiale et de la France, nous espérons que la prochaine destination des engrais sera l'Afrique de l'Ouest, qui a été très touchée par la crise des engrais qui sont devenus trop chers", a déclaré Mme Grynspan, sans donner de précision sur les dates et les pays concernés."

La Russie et l’ONU vont poursuivre les discussions pour que les sanctions en vigueur, imposées par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ne bloquent pas la deuxième cargaison.