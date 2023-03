Malawi : de l'engrais russe contre un soutien diplomatique

Le gouvernement russe a fait don de 20 000 tonnes d'engrais au Malawi dans le cadre de ses efforts visant à obtenir le soutien diplomatique de diverses nations africaines.

La Russie fournira 260 000 tonnes d'engrais aux pays du continent, a déclaré l'ambassadeur russe au Malawi, Nikolai Krasilnikov, lors d'une cérémonie de remise lundi à Lilongwe, la capitale.

Il a ajouté qu'il espérait que les dirigeants africains feraient pression en faveur de l'abolition des sanctions internationales contre la Russie lorsqu'ils participeraient au deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg à la fin du mois de juillet.

Le fabricant russe Uralchem-Ukalkali a produit l'engrais offerts au Malawi, a déclaré Dmitry Shornikov, directeur de la branche Afrique australe de l'entreprise.

L'engrais devrait aider le Malawi à augmenter considérablement sa production agricole et aider les familles à produire des aliments plus sains et plus nutritifs, a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Agriculture du Malawi, M. Kawale, a déclaré que l'engrais augmenterait la production de 400 000 ménages agricoles. Un représentant du Programme alimentaire mondial des Nations unies a également assisté à l'événement.

L'année dernière, le Malawi a voté la censure de la Russie aux Nations unies pour son invasion de l'Ukraine. Plus de 15 autres pays africains se sont abstenus de voter.