Nigeria : la hausse démographique pose des défis de développement

Alors que la Terre compte désormais 8 milliards d’habitants, il y a un pays africain où cette croissance démographique fait débat : le Nigeria. Le pays le plus peuplé d’Afrique, avec ses plus de 210 millions d’habitants connaît une hausse constante de sa population.

"L'augmentation de la population du Nigeria est due, d'une part, au fait que nous ne contrôlions pas notre taux de croissance démographique et, d'autre part, au fait que les habitants du Nord sont libres d'épouser jusqu'à quatre femmes et que chaque femme peut avoir autant d'enfants qu'elle le souhaite. De l'autre côté, dans le Sud, nous savons que oui, en raison de l'économie, des difficultés économiques, les gens ont tendance à ne pas avoir beaucoup d'enfants", explique Eunice Azimim qui habite à Lagos.

Si cette augmentation de la population fait débat, c’est parce qu’elle pose des défis majeurs au pays en matière de développement. À Lagos par exemple, une grande partie des habitants vit dans des zones pauvres et en manque d'infrastructures essentielles, comme l’eau courante et l’électricité.

"L'augmentation de la population dans le pays est une source d'inquiétude lorsqu'il s'agit du Nigeria. Mais pour d'autres pays, ce n'est peut-être pas une source d'inquiétude parce qu'ils ont un très bon gouvernement, structuré, et que la population est bien prise en charge, mais au Nigeria, la situation est différente...", explique Friday Aniekam habitant de Lagos.

Selon les prévisions de l'ONU, d'ici 2050, plus de la moitié de la croissance de la population viendra de seulement 8 pays comme l’Ethiopie, les Philippines, l’Egypte ou l’Inde. Et à la fin du siècle, les trois villes les plus peuplées au monde seront africaines : Lagos au Nigeria, Kinshasa en RDC et Dar Es Salaam en Tanzanie.