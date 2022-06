Le changement climatique accroît l'exode des populations en Afrique

Alors que la crise alimentaire mondiale s'aggrave en raison de la guerre en Ukraine, les yeux du monde se tournent vers l'Afrique pour trouver des solutions. Toutefois, les experts estiment qu'il est encore trop tôt car le continent n'est pas prêt.

"Il est bien connu que la productivité, en particulier chez les agriculteurs, est très faible. La révolution verte qui a radicalement changé la productivité et la production, notamment en Asie et en Amérique latine, n'a pas vraiment eu cet impact en Afrique. Je pense que l'une des préoccupations est que les marchés ne fonctionnent pas particulièrement bien en Afrique.", explique Jakob Svensson, d l'Université de Stockholm

Le changement climatique est également un facteur important. La Corne de l'Afrique, par exemple, connaît sa pire sécheresse depuis des décennies. Les Nations unies affirment que des dizaines de millions de personnes sont affamées sur le continent.

Beaucoup fuient à la recherche d'une vie meilleure. Certains se rendent en Europe.Entre janvier et mai de cette année, FRONTEX a enregistré l'arrivée de quelque 86 000 migrants illégaux.

Pendant la pandémie de Covid-19, il y a eu une légère diminution de l'arrivée de migrants illégaux en Europe, mais elle était temporaire.

"Actuellement, nous assistons à une situation beaucoup plus désespérée. Nous voyons des familles entières quitter l'Afrique de l'Ouest et ce que nous constatons, c'est qu'il existe de nouvelles routes. En général, la route qui a fait le plus de morts est celle de la Méditerranée centrale, où les gens arrivent d'Afrique de l'Ouest, traversent le désert du Sahara et ont beaucoup de problèmes en Libye... Sur cette route désertique et en Libye, beaucoup de gens sont morts dont nous ne savons presque rien. On parle toujours de la Méditerranée, mais la plupart des gens qui tentent la route meurent dans le désert, meurent en Libye ou sont en situation de travail forcé. Ce que nous constatons maintenant, c'est une augmentation, donc depuis l'année dernière, 2021, les chiffres ont déjà atteint les chiffres pré-pandémie. Les chiffres augmentent maintenant en 2022, les décès augmentent. En plus de cela, il y a de nouvelles routes. Nous voyons maintenant beaucoup de familles qui tentent de se rendre aux îles Canaries... Cette route n'existait pas avant la pandémie.", a déclaré Cátia Batista, de Nova SBE et NOVAFRICA

La crise alimentaire, les migrations, les réformes économiques et politiques en Afrique, sont quelques-uns des sujets abordés pendant deux jours à la conférence Novafrica.