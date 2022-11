Kenya : les éléphants menacés par la sécheresse

Des régions du Kenya sont en proie à la sécheresse depuis environ quatre saisons consécutives. Outre les hommes, les espèces fauniques en paient aussi le prix, les périodes de sécheresse, décimant les ressources alimentaires et hydriques.

Les écosystèmes les plus touchés abritent certains des parcs nationaux, des réserves et des zones de conservation les plus visités du pays. Les éléphants ne sont de facto pas épargnés par ce climat aride.

"Les éléphants boivent trop d'eau, 240 litres par jour. Et la sécheresse a des effets sur l’eau et la nourriture. Donc les cas de décès d'animaux que nous avons signalés ne se trouvent pas à l'intérieur du parc. Mais à l’extérieur. Cela vous indique qu'ils cherchaient en fait les endroits où ils avaient l'habitude de se nourrir, les couloirs, les routes migratoires, qui ont été sévèrement bloqués par l'interface humaine.",Jim Justus Nyamu, chercheur sur les éléphants.

En attendant l’ouverture de ces couloirs qui mènent vers les zones vertes, au sanctuaire d'éléphants de Reteti, les soigneurs s'occupent des éléphanteaux, dont les mères n’ont pas survécu à la sécheresse.

"La sécheresse affecte les éléphants et d'autres animaux sauvages parce qu'il s'agit d'abord d'une forme de stress qui fait baisser l'immunité des animaux et les rend vulnérables aux infections.'', explique Isaiah Alolo, médecin vétérinaire, Sanctuaire d'éléphants de Reteti.

Et d'ajouter : ''lorsque les mères meurent à cause de la sécheresse, nous recevons beaucoup d'animaux orphelins, ce qui augmente le nombre de sauvetages et exerce une forte pression sur l'institution. "

Les éléphants ont une période de gestation de 22 mois et sont parfois incapables de mener leur grossesse à terme.

"Parce que nous savons qu'ils ne reçoivent pas assez de nourriture dans leur habitat naturel, à cause de la sécheresse, nous devons aller chercher des compléments, les granulés et d'autres plantes, des plantes coupées, loin d'ici. Nous utilisons nos véhicules pour aller les couper et les apporter ici. Au moins, nous nous assurons que nos éléphants récupèrent ce qu'ils ne reçoivent pas dans leur habitat naturel.";

Cette sécheresse tombe mal alors que le nombre d’éléphants des forêts en Afrique a chuté de 80 % sur une période de 30 ans.