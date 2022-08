Afrique du Sud : en apprendre plus sur les éléphants

À quelques heures de Johannesburg, se trouve la réserve naturelle de Limpopo. Il s’agit de l’un des principaux sites de préservation et d’étude des animaux sauvages d’Afrique du Sud. Ici, les visiteurs peuvent notamment se familiariser et en apprendre plus sur les éléphants.

"Je pense que la sensibilisation et l'éducation sont importantes. Il ne faut pas les prendre pour acquis. Et des journées comme celle d'aujourd'hui ne font qu'attirer l'attention des gens, car la vie est tellement chargée et stressante qu'on met tout au second plan : on se dit qu’ils seront toujours là, j'irai toujours les voir la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine. Mais cela met en évidence les problèmes qui existent, vous savez, et le fait qu'ils ne seront peut-être pas là pour toujours. Ce serait une perte dévastatrice", explique Mandy von Buddenbrock, une touriste.

À l'occasion de la Journée mondiale de l'éléphant, ce travail de sensibilisation du public est notamment effectué par les soigneurs. C’est le cas de David Mupupu, qui travaille ici depuis près de 20 ans.

"Je me sens très honoré parce que je suis impliqué avec les éléphants. Je fais partie de la famille, donc du troupeau. Pour nous aussi, conformément à notre culture et à notre tradition, c'est quelque chose que nous pouvons transmettre à nos petits-enfants et à leurs enfants dans les années à venir."

Les informations données ici permettent aussi d’attirer l’attention des visiteurs sur la lutte des éléphants pour leur survie.

"En Afrique, le nombre d'éléphants est passé de 4 millions en 1920 à seulement 400 000 aujourd'hui. Et c'est parce que nous, les humains, avons pris toutes leurs terres. Notre population humaine est passée de 200 millions de personnes à 1,3 milliard de personnes. Les éléphants d'Afrique ont, vous savez, été confrontés à ce problème. Pour dix éléphants d'Afrique, il y a un éléphant d'Asie. Donc il nous reste 40 000 éléphants d'Asie, pour exactement les mêmes raisons", explique Sean Hensman.

En 2021, l'Union internationale pour la conservation de la nature a inscrit les éléphants de la savane africaine sur la liste des espèces en danger, car leur population a diminué d'au moins 60 % au cours des 50 dernières années.