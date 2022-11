Ouganda : un nouveau centre de traitement d'Ebola ouvert à Mubende

La ministre ougandaise de la Santé a visité une nouvelle unité de traitement du virus Ebola dans la ville de Mubende, alors qu'une récente explosion du nombre de cas d’Ebola a été signalée dans la région.

Les équipes de santé se heurtent encore à des poches de résistance aux mesures sanitaires, certaines personnes préférant notamment se cacher dans les sanctuaires des guérisseurs traditionnels, pourtant temporairement interdits de travail au milieu de l’épidémie. Les autorités restent cependant confiantes.

"La population commence à comprendre qu'Ebola n'est pas de la sorcellerie, comme en témoigne le fait que lorsqu'ils des corps ont été exhumés, toute l'équipe présente lors de l’exhumation est tombée malade et a dû être hospitalisée. Malheureusement, trois personnes sont mortes. J'espère donc qu'il y aura de bons progrès à l'avenir", a dit Jane Ruth Aceng, la ministre ougandaise de la Santé.

Dans le centre de Mubende construit par Médecins sans frontières, quelques dizaines de lits ont été installés pour aider les patients à se rétablir rapidement et réduire le stress de l'isolement. Le centre est divisé en plusieurs zones.

"La mise en place de 42 lits, permet aux parents et aux amis de venir rendre visite aux patients. Il y a des zones à haut risque et il y a ce que nous appelons les zones vertes où les membres de la famille peuvent venir et interagir avec les patients, mais à deux mètres de distance. Évidemment, ils ne peuvent pas se serrer la main, car les patients sont dans leur chambre. Chaque chambre est autonome et dispose de sa propre salle de bains et de ses propres toilettes", détaille Jane Ruth Aceng, la ministre ougandaise de la Santé.

Ebola a infecté 130 personnes et en a tué 43 en Ouganda depuis le 20 septembre, date à laquelle l’épidémie a été confirmée à Mubende. Les chiffres officiels n’incluent pas les personnes mortes d’Ebola avant que l’épidémie ne soit confirmée.